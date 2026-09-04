    • 4 de septiembre de 2026 - 15:16

    Encontraron a la joven de 20 años que era buscada en San Juan

    La familia había denunciado su desaparición luego de perder contacto con ella. La joven fue encontrada y ya se encuentra con sus allegados.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La búsqueda de Valentina Prieto Pizarro, la joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida en San Juan, terminó este viernes con buenas noticias. La joven fue encontrada luego de que su familia pidiera ayuda para dar con su paradero.

    Leé además

    quien era el joven que fue asesinado por una patota cuando salio a comprar milanesas con un amigo

    Quién era el joven que fue asesinado por una patota cuando salió a comprar milanesas con un amigo
    Imagen ilustrativa.

    Investigan a un joven de 24 años por una grave denuncia de abuso contra su hija de 3 años

    Valentina había sido vista por última vez este jueves y, desde entonces, sus familiares habían intentado comunicarse con ella sin obtener respuestas. Ante la falta de novedades, realizaron la denuncia y comenzó el operativo de búsqueda.

    La preocupación de la familia

    Según había contado su hermana Martina, Valentina había regresado recientemente a San Juan después de un viaje familiar a Mendoza. Luego se dirigió a la casa de su hermana y manifestó que tenía previsto trasladarse hasta Villa Krause para hacerse un tatuaje.

    Antes de salir, había quedado en comunicarse una vez que terminara, pero el contacto nunca se produjo. La familia comenzó entonces a llamarla y a consultar con amigos y conocidos para intentar saber dónde estaba.

    Incluso recorrieron distintos sectores de la provincia, entre ellos hoteles, plazas y el Dique, mientras esperaban alguna información que permitiera encontrarla.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cayo el chino serrano: el sujeto que le disparo en la pierna a un joven cuando subia a un colectivo en rawson

    Cayó "El Chino" Serrano: el sujeto que le disparó en la pierna a un joven cuando subía a un colectivo en Rawson

    El conductor imputado por el caso Brisa Gallardo. 

    Caso Brisa Gallardo: el conductor achacado de su muerte pidió la inconstitucionalidad de una norma para zafar de la imputación

    Por Germán González
    Robo en un comercio de Chimbas. Captura de video.

    [VIDEO] Entraron armados a robar a un local de Chimbas y la dueña los corrió a los empujones: "Eran ellos o nosotros"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    hallaron sin vida a un argentino que estaba desaparecido en medellin

    Hallaron sin vida a un argentino que estaba desaparecido en Medellín

    Por Redacción Diario de Cuyo