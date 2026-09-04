Encontraron a la joven de 20 años que era buscada en San Juan

La familia había denunciado su desaparición luego de perder contacto con ella. La joven fue encontrada y ya se encuentra con sus allegados.

La búsqueda de Valentina Prieto Pizarro, la joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida en San Juan, terminó este viernes con buenas noticias. La joven fue encontrada luego de que su familia pidiera ayuda para dar con su paradero.

Valentina había sido vista por última vez este jueves y, desde entonces, sus familiares habían intentado comunicarse con ella sin obtener respuestas. Ante la falta de novedades, realizaron la denuncia y comenzó el operativo de búsqueda.

La preocupación de la familia Según había contado su hermana Martina, Valentina había regresado recientemente a San Juan después de un viaje familiar a Mendoza. Luego se dirigió a la casa de su hermana y manifestó que tenía previsto trasladarse hasta Villa Krause para hacerse un tatuaje.

Antes de salir, había quedado en comunicarse una vez que terminara, pero el contacto nunca se produjo. La familia comenzó entonces a llamarla y a consultar con amigos y conocidos para intentar saber dónde estaba.