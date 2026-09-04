Secuestraron cuatro motos en San Juan: tenían patentes truchas, motores adulterados y una con pedido de captura

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 secuestró tres motocicletas que presentaban distintas irregularidades durante procedimientos realizados entre el 1 y el 2 de septiembre en Santa Lucía y Rawson. Una de ellas tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido en Capital.

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El primer procedimiento se realizó el martes 1 de septiembre en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Julio Roca, en Santa Lucía . Allí, los efectivos detectaron una motocicleta de 110 cc que circulaba con una patente que, según la Policía, era apócrifa. El conductor aseguró que no contaba con la documentación del rodado. Al revisar el chasis y el motor, los investigadores constataron que la numeración del motor había sido devastada y que el número de cuadro no coincidía con el dominio colocado. Por disposición de la UFI Genérica, la motocicleta fue secuestrada y el conductor quedó vinculado a la investigación.

El segundo operativo tuvo lugar el miércoles 2 de septiembre en Santa María de Oro e Hipólito Yrigoyen , también en Santa Lucía. Los policías interceptaron otra moto de 110 cc cuya apariencia no coincidía con el modelo declarado. El motociclista, de apellido Oyola, tampoco contaba con la documentación correspondiente y los efectivos detectaron una adulteración en la numeración del motor.

Al realizar la consulta en el sistema, además, descubrieron que el hombre tenía dos pedidos de captura vigentes del Juzgado de Faltas , por lo que fue trasladado a la División Delitos y quedó a disposición del juzgado que lo requería.

El tercer secuestro se concretó el mismo miércoles en Agustín Gómez y Vidart, Rawson . En este caso, los agentes encontraron una moto de 110 cc con una patente apócrifa y una cédula que también sería falsa.

A diferencia de los otros procedimientos, tanto el chasis como el motor conservaban sus numeraciones originales de fábrica. Sin embargo, al ingresar los datos al sistema policial surgió una alerta que permitió descubrir el origen del rodado.

La motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido el 4 de junio de 2026 en Brasil y Caseros, Capital.

La UFI Delitos contra la Propiedad ordenó el secuestro del vehículo y de la documentación, mientras que el conductor quedó vinculado a la investigación judicial.

Recuperaron otra moto robada y aprehendieron a tres menores

En otro procedimiento ocurrido durante la madrugada, personal de la División Comando Radioeléctrico Central logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída en Capital y aprehendió a uno de los presuntos involucrados.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:10, cuando los policías fueron alertados de que un joven vestido con ropa oscura había escapado junto a otros dos después de sustraer una moto en inmediaciones del lateral norte de Circunvalación y Catamarca.

Los efectivos desplegaron un operativo y lograron interceptar a uno de los sospechosos en Lateral Norte de Avenida Circunvalación y Entre Ríos. Se trataba de un adolescente de 17 años.

Según la investigación, habría participado junto a otros dos menores en la sustracción de una Motomel 150 cc S2, que estaba estacionada en la vía pública.

El caso quedó en manos del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que dispuso iniciar un sumario preventivo bajo la calificación de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y ordenó el traslado del adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

Mientras tanto, personal del Comando Urbano logró localizar y aprehender a los otros dos menores involucrados. La motocicleta fue recuperada, sometida a las pericias correspondientes y posteriormente restituida a su propietario.