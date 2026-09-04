Quién es Mauricio Ruarte, el policía sanjuanino denunciado por agredir y apuntar con su arma a su ex

El policía sanjuanino Mauricio Ruarte quedó este viernes formalmente imputado en una causa originada por la denuncia de su expareja, quien lo acusó de haberla agredido y de haberle apuntado con su arma reglamentaria durante un episodio ocurrido en su domicilio. La Justicia dispuso que sea investigado durante seis meses , aunque rechazó el pedido de prisión preventiva y permanecerá en libertad.

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La decisión fue tomada por la jueza Verónica Chicón durante la audiencia de control de detención y formalización. La ayudante fiscal Victoria Salinas presentó la acusación del Ministerio Público Fiscal, que atribuyó a Ruarte los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por un contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio .

Fiscalía había solicitado, además del plazo de investigación, dos meses de prisión preventiva . La magistrada rechazó ese pedido y estableció una serie de medidas cautelares para garantizar que el acusado permanezca sujeto al proceso.

Durante los próximos seis meses, Ruarte deberá presentarse una vez al mes en una comisaría , no podrá acercarse a Quiroga, a sus familiares ni a los testigos del caso y tendrá que comprometerse a no obstaculizar la investigación.

Ruarte es integrante de la Policía de San Juan y fue detenido en su lugar de trabajo, ubicado en Vallecito, Caucete , donde además se produjo el secuestro de su arma reglamentaria.

De acuerdo con la acusación fiscal, Ruarte y la mujer mantuvieron una relación durante ocho años y tienen una hija en común. La pareja está separada desde hace aproximadamente dos meses.

El episodio investigado habría ocurrido cuando el policía se presentó en el domicilio de la denunciante, donde funciona su negocio. Según Fiscalía, ingresó al lugar y se encontró con un hombre que era amigo de su expareja. La acusación sostiene que hubo una discusión, agresiones y que Ruarte extrajo su arma reglamentaria.

Siempre según la versión expuesta en audiencia, la mujer habría intentado realizar una llamada al advertir la presencia del arma. El imputado habría tomado el teléfono y posteriormente, de acuerdo con Fiscalía, le habría apuntado con el arma de fuego.

La defensa, integrada por los abogados José Beltrán y Marcela Olivera, negó de manera categórica la versión presentada por el Ministerio Público Fiscal.

Ahora la investigación tendrá seis meses para determinar qué ocurrió y reunir las pruebas que permitan esclarecer el episodio. Ruarte continuará en libertad mientras cumple las restricciones impuestas por la Justicia.