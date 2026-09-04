Condenaron a Martín Gómez, el policía sanjuanino que le robó la tarjeta a un compañero e hizo compras: aceptó el delito y zafó de prisión

El agente de la Policía de San Juan, Matías Isaías Gómez (25) , aceptó el delito: le sustrajo la trajeta de débito a un compañero de la Comisaría 17ma y compró cosas en las afueras de la dependencia. Así las cosas, se acogió a un Juicio Abreviado en el que acordó una pena de tres años de prisión condicional (sin encierro) por los delitos de hurto simple agravado por ser funcionario policial en concurso real con estafas reiteradas en calidad de autor.

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Este viernes se realizó la audiencia de formalización en la que Gómez se sentó en el banquillo de los acusados. La investigación fue llevada adelante por el fiscal Nicolás Schiattino , de la UFI Delitos Especiales , junto con la ayudante fiscal Roxana Fernández .

La prueba, al ser muy contundente, dejó acorralado a Gómez, que mediante su abogado defensor Gustavo Yañez , aceptó un juicio abreviado, renunciando a su presunción de inocencia.

El efectivo llevaba menos de 15 días prestando funciones en la 17. Anteriormente se encontraba destinado en la Casilla Centenario y, al momento del hecho, se encontraba sin arma reglamentaria .

El episodio ocurrió durante la noche del lunes pasado, luego de que Gómez cumpliera un turno entre las 14 y las 22. De acuerdo con la denuncia, en un descuido habría tomado la tarjeta que se encontraba dentro de la billetera de un cabo primero , quien se desempeñaba como calabocero.

Una vez finalizado el turno, comenzaron a aparecer en el teléfono del damnificado notificaciones de compras realizadas con su tarjeta. Los consumos se concretaron en distintos locales comerciales ubicados en las inmediaciones de la dependencia. En total, el gasto habría superado los 100.000 pesos.

El cabo primero sospechó de Gómez después de haberlo observado en una zona donde los policías dejan sus pertenencias. Al día siguiente realizó la denuncia y se revisaron las cámaras de seguridad de los comercios.

Las imágenes habrían permitido identificar al agente mientras utilizaba la tarjeta junto a un conocido para realizar las compras. Ese material fue presentado ante la Fiscalía.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el jefe de la dependencia habría dispuesto que Gómez se tomara cinco días de licencia y no regresara a prestar servicio.

Sin embargo, cuando aparentemente ya se dirigía hacia la comisaría, habría descendido de un colectivo en la plaza de Chimbas e intentado realizar nuevamente compras con la tarjeta. Aunque ya había sido bloqueada, el movimiento generó una nueva notificación en el teléfono del cabo primero.

El damnificado alertó inmediatamente a sus compañeros y los efectivos salieron en busca de Gómez. Finalmente, fue interceptado y detenido, quedando a disposición de la Justicia.