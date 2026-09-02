Un disparo de un policía durante un adicional terminó con una bala dentro de una casa y ahora irá a juicio

La Justicia cerró la etapa de control de acusación contra el policía Francisco Pelaitay , acusado por un presunto abuso de arma de fuego y por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras rechazar los planteos de la defensa, la jueza Verónica Chicón habilitó el avance de la causa hacia la instancia de juicio.

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El hecho que se investiga ocurrió el 18 de abril de 2025 , cuando Pelaitay se encontraba cumpliendo funciones como policía adicional en una escuela de Chimbas . De acuerdo con la teoría del fiscal Adolfo Díaz , el efectivo utilizó su arma reglamentaria calibre 9 milímetros y efectuó un disparo que terminó ingresando en una vivienda ubicada a pocos metros del establecimiento.

El proyectil atravesó una ventana de la casa, donde funciona una especie de kiosco , y quedó incrustado en una pared de Durlock, a una altura aproximada de 1,85 metros . El disparo no habría provocado personas heridas.

Durante la audiencia, la defensa, encabezada por Gustavo Sánchez , había solicitado el sobreseimiento de Pelaitay, es decir, que el proceso terminara sin llegar a juicio. Sin embargo, la magistrada no hizo lugar al planteo.

La fiscalía sostiene que el disparo constituyó un uso indebido del arma reglamentaria , mientras que la defensa plantea una versión diferente sobre lo ocurrido. Según esa teoría, Pelaitay habría efectuado el disparo luego de que arrojaran piedras contra la escuela donde cumplía el adicional.

El fiscal señaló que hasta el momento no hay una persona identificada como responsable del supuesto ataque ni daños constatados en el establecimiento que permitan respaldar esa hipótesis.

El policía, a juicio

Con el rechazo del sobreseimiento y finalizada la etapa de ofrecimiento y depuración de pruebas, el expediente quedó encaminado hacia el juicio oral. La fiscalía anticipó que solicitará una pena de dos años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación para ejercer funciones como policía, una sanción accesoria que puede aplicarse cuando el delito es cometido por un funcionario público.

Ahora resta que se fije la fecha para el debate en el que se determinará si Pelaitay es responsable del hecho que se le atribuye.