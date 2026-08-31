Murió una beba de 11 meses y su mamá está grave tras un disparo accidental

Una beba de 11 meses murió y su mamá, de 18 años, permanece internada en grave estado luego de ser alcanzadas por un disparo dentro de una vivienda de Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús. Por el hecho fue detenido un joven de 22 años, tío paterno de la menor, quien habría estado manipulando una pistola cuando se produjo el disparo.

La llamaron para entregarle un paquete, miró por la ventana y le tiraron ácido en la cara: está grave

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en una casa ubicada sobre la calle San Judas . La Policía tomó conocimiento luego de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de dos personas heridas de arma de fuego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.

Una ambulancia del SAME trasladó a la beba, identificada como Cataleya , y a su madre, Micaela T. , al Hospital Evita de Lanús debido a la gravedad de las heridas.

La menor presentaba una herida de bala que ingresó por el lado izquierdo del abdomen y salió por el muslo derecho. Pese al trabajo de los médicos, murió poco después de ingresar al hospital .

Su madre recibió un disparo por la espalda, también con orificio de salida, y tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia . Según la última información oficial, permanece internada en estado grave e inestable .

Detuvieron al tío de la beba

A partir de las primeras averiguaciones y de los testimonios recogidos, los investigadores detuvieron a E.A.B., de 22 años, hermano de E.G.A., de 18, padre de la beba fallecida.

La principal hipótesis indica que el joven manipulaba una pistola cuando se produjo un disparo, que terminó alcanzando a la beba y a su madre.

De todos modos, la mecánica exacta del episodio todavía es investigada y las autoridades buscan determinar con precisión cómo ocurrió el disparo.

Buscan el arma utilizada

Uno de los principales interrogantes de la investigación está relacionado con el arma. La pistola no fue encontrada en la vivienda donde ocurrió el hecho.

La Policía preservó el lugar para permitir el trabajo de los peritos, pero no logró encontrar el arma ni evidencias balísticas en la escena, según consta en el parte policial.

Además, durante las primeras medidas se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en la parte trasera del inmueble. Allí fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, aunque los investigadores determinaron que no sería la utilizada en el disparo.

Posteriormente, a partir de los testimonios aportados por familiares, se allanó otra vivienda donde se sospechaba que podía haber sido escondida la pistola. El procedimiento también tuvo resultado negativo y el arma continúa sin aparecer.

La causa fue caratulada como homicidio

La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión del joven de 22 años.

La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa”, en referencia a la muerte de la beba y a las graves heridas sufridas por su madre.

Además, la fiscalía ordenó realizar la autopsia al cuerpo de Cataleya para avanzar con las pericias y esclarecer las circunstancias de la tragedia.