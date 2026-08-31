La llamaron para entregarle un paquete, miró por la ventana y le tiraron ácido en la cara: está grave

Una joven de 25 años permanece internada en grave estado luego de ser atacada con ácido en la puerta de su casa, en la localidad bonaerense de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. El agresor se presentó con la excusa de entregar un pedido, esperó a que la víctima se acercara y le arrojó el líquido directamente en la cara.

Murió una beba de 11 meses y su mamá está grave tras un disparo accidental

La víctima fue identificada como Agustina Soledad Rodríguez , manicura y mamá de una nena de tres años. El ataque ocurrió el jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Pérez Galdós al 9100, entre Corrientes e Ituzaingó.

Según informó Primer Plano Online, un hombre llegó hasta la vivienda y golpeó la puerta. Ante la consulta, aseguró que tenía un pedido a nombre de Agustina .

La joven se acercó a una ventana y la abrió para atenderlo. En ese momento, el atacante le arrojó un líquido directamente sobre el rostro.

La sustancia también alcanzó su cuello y pecho , provocándole graves quemaduras. Agustina fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internada.

De acuerdo con sus familiares, el 32% de su cuerpo resultó afectado y existe preocupación por las lesiones que sufrió en los ojos, al punto de que podría perder la visión.

El atacante continúa prófugo

Luego de la agresión, el hombre escapó y hasta el momento no pudo ser localizado. La Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona para intentar determinar su identidad y reconstruir cómo llegó hasta la vivienda.

Los investigadores también buscan establecer qué hizo después del ataque y si contó con la colaboración de otra persona.

La causa quedó en manos de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín, y fue caratulada provisoriamente como “lesiones graves”.

Uno de los principales interrogantes es el móvil del ataque y si el agresor conocía previamente a la joven. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, se habría descartado en principio que se tratara de un episodio de violencia de género.

La familia pide ayuda para encontrar al responsable

Mientras avanza la investigación, los familiares de Agustina iniciaron una campaña en redes sociales para intentar conseguir información que permita identificar al atacante.

“La roció con ácido dejándole el 32% de su cuerpo comprometido. ¡Agus hoy pelea para sobrevivir! Estamos en medio de un laberinto, sin saber cómo hacer o qué hacer en realidad. Pidan por ella”, expresó su cuñada al pedir acompañamiento para la joven.