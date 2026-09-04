[VIDEO] Entraron armados a robar a un local de Chimbas y la dueña los corrió a los empujones: "Eran ellos o nosotros"

Un matrimonio de Chimbas vivió un dramático momento el miércoles por la noche, cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en el local comercial que funciona en su propia casa. Era casi la hora de cierre y había un adolescente comprando cuando los asaltantes ingresaron y comenzaron a exigir dinero.

Apuntó con una pistola a dos adolescentes en Chimbas, no pudo robarles y terminó condenado

El comercio está ubicado en el interior del Barrio CGT , en Chimbas, y allí Norma y su esposo venden artículos de librería, regalería y ropa. En diálogo con Diario de Cuyo , la mujer contó cómo fueron esos minutos de tensión y aseguró que nunca antes habían sufrido un robo de esas características.

Según relató Norma, todo ocurrió de manera repentina. La pareja se encontraba atendiendo el negocio cuando ingresó el primer delincuente. En ese momento había un adolescente realizando una compra.

“ Quédense quietitos y tranquilitos que ya vienen refuerzos ”, fue la frase que, según recordó la damnificada, utilizó uno de los asaltantes apenas entró al local. Los delincuentes exigían dinero y llevaban armas en sus manos. “Querían plata. Nosotros no sabíamos si tenían balas o no las armas que tenían en las manos”, contó Norma.

Los cuatro intentaron avanzar hacia el sector que comunica con la vivienda, pero el matrimonio decidió enfrentarlos. “ Se quisieron meter para mi casa, pero no nos achicamos ”, aseguró la mujer.

Dos de los delincuentes tenían el rostro descubierto y pudieron ser vistos por las víctimas, mientras que los otros dos llevaban sus caras cubiertas. El matrimonio no pudo determinar si se trataba de menores o mayores de edad.

Los enfrentaron y los delincuentes escaparon

En medio de la situación, los asaltantes alcanzaron a tomar el celular de Norma, que estaba apoyado sobre una impresora. Sin embargo, no lograron llevarse otros elementos del comercio. La damnificada cree que la reacción de ambos evitó que el robo terminara siendo mucho peor.

“Creo que no los dejamos reaccionar porque cuando entraron para el mostrador, los echamos”, explicó. Y agregó: “Solamente los saqué con nuestras manos porque no teníamos nada. Eran ellos contra nosotros. Si nos asustábamos, quizás nos llevaban todo”.

Tras el episodio, el matrimonio realizó la denuncia en la Comisaría de Santa Lucía, donde quedaron asentadas las actuaciones correspondientes.

“Así, con armas, nunca nos había pasado”

Norma contó que no es la primera vez que sufren un hecho de inseguridad en el comercio, aunque aclaró que nunca habían vivido una situación semejante. “Una sola vez, hace diez años, un chico entró y se llevó una prenda de vestir. Yo lo perseguí hasta la casa porque huyó y se escondió ahí”, recordó.

Pero esta vez la situación fue diferente por la cantidad de delincuentes y porque todos ingresaron con armas. “Así, con armas, nunca nos había pasado. Es la primera vez y también por la cantidad que eran”, señaló.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando el negocio estaba próximo a cerrar. Ahora la investigación busca determinar quiénes fueron los cuatro delincuentes que irrumpieron en el comercio.