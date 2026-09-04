    • 4 de septiembre de 2026 - 11:54

    Avanzan las obras de la nueva plaza del Loteo Santa Isabel en Chimbas

    La intendenta Daniela Rodríguez supervisó los trabajos que se ejecutan en el sector, donde el Municipio avanza con la construcción de un nuevo espacio público que contará con veredas, iluminación, juegos, forestación, rampas de acceso y un mini playón cívico.

    Avanzan las obras de la nueva plaza del Loteo Santa Isabel en Chimbas

    Avanzan las obras de la nueva plaza del Loteo Santa Isabel en Chimbas

    Foto:

    CHI1

    La Municipalidad de Chimbas avanza con la construcción de una nueva plaza en el Loteo Santa Isabel, una intervención destinada a transformar un predio de aproximadamente 300 metros cuadrados en un espacio de encuentro y recreación para los vecinos.

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    La intendenta Daniela Rodríguez recorrió las obras y señaló que el proyecto busca recuperar un sector del barrio para darle un nuevo uso comunitario.

    “Cada espacio que recuperamos tiene que convertirse en un lugar que los vecinos puedan sentir propio, cuidar y disfrutar. Queremos que nuestros chicos tengan dónde jugar, que las familias puedan encontrarse y que cada barrio siga sumando lugares que mejoren su calidad de vida”, expresó Rodríguez.

    Los trabajos contemplan movimientos de suelo para conformar los distintos niveles del terreno y la ejecución de veredas perimetrales e internas de hormigón peinado.

    El proyecto incluye además la construcción de un playón cívico elevado, la remodelación y acondicionamiento de una gruta y la ejecución de cordón cuneta y rampas peatonales de acceso, con el objetivo de mejorar la circulación y la accesibilidad.

    En materia de iluminación, se prevé la instalación de seis luminarias de cuatro brazos cada una, mientras que el sector recreativo contará con juegos infantiles.

    La intervención se completará con tareas de forestación y parquización de todo el predio, buscando generar un espacio verde renovado y preparado para el uso cotidiano de los vecinos.

    Durante la recorrida, Rodríguez remarcó también que este tipo de obras forman parte de una decisión de gestión orientada a seguir mejorando los barrios y recuperar espacios que puedan ser utilizados por la familia chimbera.

    “No se trata solamente de hacer una plaza. Se trata de escuchar a los vecinos, recuperar un lugar que les pertenece y transformarlo en un espacio que puedan disfrutar todos los días”, sostuvo la Intendenta.

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