    • 4 de septiembre de 2026 - 13:14

    Argentino Menores Sub 14 de Handball en San Juan: 2000 deportistas en acción

    La provincia recibirá del 7 al 12 de septiembre a 53 equipos de distintos puntos del país que formarán parte de la competencia.

    Nacional. San Juan será el epicentro argentino del handball de Menores a partir del próximo lunes.

    Nacional. San Juan será el epicentro argentino del handball de Menores a partir del próximo lunes.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para recibir una nueva competencia deportiva de alcance nacional. Del 7 al 12 de septiembre se desarrollará en distintos escenarios de la provincia el Torneo Argentino de Selecciones Menores Sub 14 de Handball, que reunirá a 53 equipos provenientes de diferentes puntos del país, y con un alcance de 2000 personas entre jugadores, cuerpo técnico y familiares de cada menor participante.

    Leé además

    hallaron sin vida a un argentino que estaba desaparecido en medellin

    Hallaron sin vida a un argentino que estaba desaparecido en Medellín
    que es sea lion, el megaproyecto petrolero en malvinas que genera el rechazo del gobierno argentino

    Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en Malvinas que genera el rechazo del Gobierno argentino

    El certamen es organizado por el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deportes, y tendrá como protagonistas a jóvenes deportistas que llegarán a la provincia para formar parte de una semana de competencia y encuentro deportivo.

    Los partidos se disputarán en cuatro sedes: el Estadio Aldo Cantoni, el Estadio Ambrossini, el Polideportivo de la Escuela Normal Sarmiento y el Polideportivo de la Escuela Normal San Martín, que serán los principales puntos de actividad durante el desarrollo del torneo.

    De esta manera, San Juan volverá a posicionarse como escenario de una competencia deportiva nacional, generando un espacio para el desarrollo de las categorías formativas y promoviendo el encuentro entre jóvenes deportistas de distintas provincias.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Colapinto terminó 11° en la segunda práctica de Monza y volvió a quedar por delante de Gasly.

    Colapinto volvió a superar a Gasly en Monza, terminó 11° y dejó una alerta: "Empeoramos bastante"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Muñeco dirigirá por primera vez en su carrera a un seleccionado. 

    Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Selección comenzará sus primeros compromisos después del Mundial y del retiro de Lionel Messi.

    La AFA anunciará el lunes los amistosos de la Selección para septiembre y octubre: qué pasará con Messi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Seleccionada. Candelaria Herrera estará con Argentina en el Preolímpico de Brasil.

    Candelaria Herrera jugará el Torneo Preolímpico con Las Panteras en Brasil

    Por Redacción Diario de Cuyo