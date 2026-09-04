Argentino Menores Sub 14 de Handball en San Juan: 2000 deportistas en acción

La provincia recibirá del 7 al 12 de septiembre a 53 equipos de distintos puntos del país que formarán parte de la competencia.

Nacional. San Juan será el epicentro argentino del handball de Menores a partir del próximo lunes.

San Juan se prepara para recibir una nueva competencia deportiva de alcance nacional. Del 7 al 12 de septiembre se desarrollará en distintos escenarios de la provincia el Torneo Argentino de Selecciones Menores Sub 14 de Handball, que reunirá a 53 equipos provenientes de diferentes puntos del país, y con un alcance de 2000 personas entre jugadores, cuerpo técnico y familiares de cada menor participante.

El certamen es organizado por el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deportes, y tendrá como protagonistas a jóvenes deportistas que llegarán a la provincia para formar parte de una semana de competencia y encuentro deportivo.

Los partidos se disputarán en cuatro sedes: el Estadio Aldo Cantoni, el Estadio Ambrossini, el Polideportivo de la Escuela Normal Sarmiento y el Polideportivo de la Escuela Normal San Martín, que serán los principales puntos de actividad durante el desarrollo del torneo.