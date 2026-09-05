Renata Acosta, la única mujer que cocina cerveza en San Juan: "No es un orgullo ser la única, tendríamos que ser más"

Por primera vez en el país se celebra el Día de la Mujer Cervecera , una fecha impulsada por la Colectiva de Cerveceras y Birreras de Argentina , con apoyo de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina. La iniciativa procura visibilizar el trabajo de las mujeres en la cocción, armado de recetas, enseñanza, comunicación y otros espacios en la industria. En ese contexto, DIARIO DE CUYO dialogó con Renata Acosta, quien es la única mujer elaboradora de San Juan.

“He intentado comunicarme con mujeres que están interesadas y comenzando, pero que realicen el producto como es mi caso no conozco. No se ha dado. Estoy con los cerveceros y son todos hombres. Me tratan como uno más. Hay mujeres que acompañan o están en la parte de venta, distintas áreas, pero no produciendo, no cocinando o elaborando recetas” , compartió Renata.

Su historia nace lejos de la provincia, a varios kilómetros hacia el sur del país, y varios años atrás. Tras incursionar en una formación musical y luego en la gastronomía, decidieron con su pareja instalarse una temporada en Neuquén con el propósito de trabajar, ahorrar dinero y regresar a la provincia con una estabilidad económica distinta. Hace unos 15 años, cuando comenzó el movimiento con mayor auge de la cerveza artesanal, para Renata fue imposible no saber más. El interés que sentía era tan genuino que al cabo de un tiempo no solo había comenzado a estudiar, sino que comenzó a planificar su fábrica.

Para la sanjuanina, el haber tomado cada instancia con tranquilidad y la seriedad que merece la llevó a estar en el escenario en el que se encuentra ahora, pudiendo dedicarse 100% a su fábrica y el desarrollo de su marca.

Casada y con hijos, la familia completa decidió regresar a San Juan, y Renata no abandonó su nueva pasión. Por el contrario, se ubicó en el garaje de la casa de un amigo e instaló allí su fábrica y desarrolló su marca Strato Beer , en compañía de su familia, a puro pulmón. “Tenía una mini pastelería que le vendía a una panadería, y eso me dio la oportunidad de armar la fábrica de manera profesional, no tan casera. Así arranqué hasta que se me fue dando al punto de tener clientes fijos y ganar medallas con recetas mías”, sostiene.

Ser mujer en el universo cervecero de San Juan

“No es un orgullo ser la única, tendríamos que ser más”, comenta Renata desde el corazón de su fábrica. Si bien señala que el entorno no es hostil con ella por ser mujer, ser la única en el ambiente sí es complejo.

Al respecto reflexiona: “Hay muchos factores por lo que no hay mujeres en la producción. El trabajo en sí requiere fuerza, muchas horas de exposición de la producción. Cuando producimos estamos unas 10 horas mínimos, y al ser mujer no solo nos dedicamos a trabajar, tenemos el trabajo en casa, que es importante, y el ser madres. Hay muchas que ese tiempo no lo tienen. Luego está la parte de lo que es el conocimiento de lo que es maquinaria, electricidad, instalaciones. Eso una lo va aprendiendo, pero lleva su tiempo”.

Para Renata el acompañamiento de su familia, puntualmente de su pareja es indispensable para poder continuar en la actividad. Sin embargo, comenta incluso entre risas que generalmente cuando llegan clientes nuevos a la fábrica y se encuentran ambos detrás del mostrador, naturalmente le realizan las consultas a su marido, invisibilizándola. “Él siempre les dice que la dueña soy yo y que deberían preguntarme a mí, pero siempre nos pasan que creen que es él quien está detrás de esto”, asegura.

Si bien la presencia masculina en el ambiente es mayor, Renata asumió el desafío de incorporar más mujeres a la actividad, siendo la referente provincial de los movimientos nacionales.

Ampliar la fábrica y sumar cursos para que más mujeres aprendan a elaborar cerveza, los sueños de Renata

Varios son los proyectos que tiene Renata en mente. Con alrededor de siete años en la elaboración local, su próximo objetivo es mudar la fábrica, buscando un espacio más amplio que no solo permita la cocción de mayor cantidad de litros como de variedades, sino que sea también una especie de escuela.

“Tengo la idea de poder armar cursos, para todos los que quieran aprender, puntualmente mujeres. Eso está en proceso, pero es algo que me gustaría mucho poder llevar adelante”, detalló.

Su proyecto va más allá. Como conocedora del universo de la cerveza artesanal, entiende que hay ciertos estigmas sobre la misma y creencias derivadas en mitos, como la creencia que es pesada o genera malestar al día siguiente. Su objetivo es poder abrir las puertas de su fábrica para que los sanjuaninos puedan interiorizarse más sobre la bebida, su proceso de elaboración, las particularidades de cada ingrediente y cómo todo ello se combina para otorgar distintos sabores y presencias.

También considera entre las distintas ideas que tiene el que cada sanjuanino pueda hacer “su” cerveza para un evento en particular. “No lo he comentado mucho, pero me gustaría que, por ejemplo, si tenes un cumpleaños, puedas venir y hacer tu cerveza de cero. Yo te ayudo en el proceso, pero vos cocinarías, harías el diseño de la etiqueta, envasamos y tenes tu propia cerveza para tu evento. Es algo que me gustaría hacer”, sostuvo.

La trastienda del Día de la Mujer Cervecera

La elección del día no es al azar. Desde las asociaciones “Colectiva de Cerveceras” y “Birreras de Argentina” se propuso que fuera el primer fin de semana de septiembre de cada año a modo de realizar un doble homenaje.

Por un lado, poner en valor el rol de Hildegarda de Bingen abadesa, científica y naturalista, considerada una de las figuras históricas más relevantes de la tradición cervecera occidental. Se la reconoce por haber documentado las propiedades y los beneficios del uso del lúpulo en la elaboración de cerveza, siendo autora de los primeros registros que hay.

Por el otro, la jornada homenajeará a María Fernández Preisegger, oriunda de Daireaux, ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Mariana, más conocida como “La Galle”, fue una colega cervecera argentina, docente, ambientalista y biotecnóloga, una de las primeras cerveceras en desarrollar un proyecto de cerveza inclusiva sin TACC en su cervecería Ninka.

Además, la fecha invita a conocer algunos de los números que maneja la industria. Si bien no hay datos oficiales, se estima que el 30% de la actividad está dominada o cuenta con la participación activa de mujeres. Si bien el número es bajo, Renata comentó que Argentina es uno de los pocos países en América Latina donde hay las mujeres tienen un rol ponderante en la elaboración de cervezas, siendo dueñas de fábrica, cocineras, autoras de recetas, entre otros roles.

“El Día de la Mujer Cervecera está pensado para visibilizar lo que hacemos. Nos vamos incorporando de a poco y hay fabricas lideradas por mujeres. Queremos que eso se vea, y que reconozca. Y que también que se animen las mujeres y se incorporen. Hacer visible lo que hacemos”, concluyó Renata Acosta, quien sueña con dejar de ser la única elaboradora de San Juan.