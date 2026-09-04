    • 4 de septiembre de 2026 - 22:11

    Reprogramaron el Festival del Inmigrante por las condiciones climáticas pronosticadas para este sábado

    El evento previsto para este sábado en el Parque de Mayo fue suspendido y se realizará el domingo 6 de septiembre desde las 17, en el mismo lugar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Festival del Inmigrante, que estaba previsto para este sábado en el Parque de Mayo, fue reprogramado debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas para la tarde. La actividad se trasladará al domingo 6 de septiembre, desde las 17, y mantendrá el mismo escenario.

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    La decisión fue informada por el Ministerio de Gobierno de San Juan, que explicó que la modificación responde a la necesidad de preservar la seguridad y el bienestar de las personas que participarán de esta celebración.

    De esta manera, el encuentro que reúne a las distintas colectividades tendrá lugar el domingo en el Parque de Mayo, con el mismo horario previsto.

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