Bomberos voluntarios de San Juan piden una ley que regule la actividad: "Hace más de 15 años que lo venimos presentando, no es mucho lo que pedimos"

"¿Para cuándo la ley? ¿Para cuándo la ley del bombero voluntario?" . Ese fue el reclamo que se hizo viral en agosto, tras los incendios que se registraron en medio de las inclemencias por viento Zonda. El reclamo no es aislado, sino que responde a un pedido que supera los 15 años en la provincia. Con dos proyectos en danza, las expectativas del sector es ser escuchados y poder contar con una ley que resguarde y proteja la actividad de los bomberos voluntarios.

Actualmente hay dos proyectos en la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo precisado por Sergio Cuello, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Juan y uno de los voceros del pedido. “Hace más de 15 años que lo venimos presentando, no es mucho lo que pedimos. No es una movida política, esto es algo institucional. Es necesario que los bomberos de San Juan tengan una regulación a nivel provincial”, sostuvo.

Conforme a lo que explicó Cuello, varias de las provincias contemplan los beneficios que están solicitando desde San Juan; y a su vez, dar lugar a los requerimientos llevará a que se sostenga una actividad que está vigente gracias a la voluntad y la vocación de servicio de quienes se dedican a la tarea de auxiliar ah honorem.

Los proyectos vigentes surgieron de espacios como el Bloquismo y el Justicialismo y ambos se presentaron en el 2024. Pese al tiempo que ha pasado, aun no se han tratado.

El proyecto de ley, de la legisladora Sonia Ferreyra Plana, se presentó en mayo del 2024. Dentro de las propuestas que plantean se encuentran:

*Financiamiento: Se establece que el Ejecutivo provincial puede incluir una partida presupuestaria para subsidios. El artículo 28 del proyecto reza “el monto resultante será distribuido por la autoridad de aplicación, conforme al siguiente detalle: a) El treinta por ciento (30%), en concepto de asignación fija entre cada una de las asociaciones. b)El setenta por ciento (70%), teniendo en cuenta su jurisdicción, el parque móvil, capacitación, cuerpo activo, cantidad de habitantes, promedio anual de servicios prestados, y todo otro criterio que la autoridad de aplicación considere oportuno. Estos fondos permitirán el sostenimiento de los distintos cuarteles.

*Impuestos: Las Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios de la Provincia, Cuerpos Activos y Federación de Bomberos de San Juan están exentas de toda clase de impuestos y contribuciones provinciales. Además, se propone que los municipios adopten la misma medida con los cuarteles que se encuentran en cada departamento.

*Equipamiento: Las Asociaciones Civiles de Bomberos voluntarios tienen derecho a solicitar y obtener bienes dados de bajas o en desuso por cualquier organismo oficial del estado provincial, que pueda servir a sus fines. A su vez, se establecen que los bienes de cualquier naturaleza son inembargables y en caso de daño o destrucción en acción cuando haya requerimiento de intervención de alguna autoridad pública, hay derecho a reintegro.

La particularidad del texto es que no incluye beneficios vinculados a cobertura médica, vivienda o pensión en concepto de retiro, uno de los principales pedidos que realizan los bomberos voluntarios de San Juan.

Ley provincial de bomberos voluntarios, proyecto del partido Bloquista

El proyecto del legislador Luis Rueda se presentó en abril del 2024, donde entre otras cosas se propone un sistema de beneficio para los cuarteles y los bomberos. Dentro de las propuestas que plantean se encuentran:

*Financiamiento: El proyecto establece la creación del Fondo Provincial de los Bomberos Voluntarios para el financiamiento de las federaciones y asociaciones. El Fondo estará conformado por: a) El uno por mil (0,1%) de lo recaudado en concepto de Impuesto Inmobiliario por la Dirección General de Rentas de la Provincia. b) Las donaciones, legados y cualquier otro tipo de liberalidades. El 95% del total a distribuir será transferido a los entes de primer grado, y el restante a la Federación Provincial. Entre los entes de primer grado se distribuirá de la siguiente manera: a) El 30% en concepto de asignación fija a cada una de las Asociaciones. b) El 70% teniendo en consideración jurisdicción, parque automotor, Cuerpo Activo, capacitación, cantidad de habitante, el promedio anual de servicios prestados, y todo otro criterio que la autoridad de aplicación considere oportuno. De esta manea se busca propiciar el sostenimiento de los cuarteles, la capacitación permanente y la adquisición de equipamiento necesarios para cumplir con el servicio.

*Equipamiento: Similar a la propuesta del justicialismo, este proyecto establece el reintegro de equipamiento dañado o destruido cuando una autoridad pública haya requerido la intervención. Además, podrán solicitar y obtener bienes dados de baja o en desuso por cualquier organismo oficial del estado provincial que puedan servir a sus fines; mientras que los bienes de los cuarteles serán inembargables.

*Impuestos: También se considera que asociaciones, cuerpos activos y la federación estarán exentas de impuestos, tasas y sellados provinciales.

* Registro Único de Bomberos Voluntarios de la Provincia de San Juan: Se propone la creación del registro que contendrá la información relacionada a recursos humanos, materiales y servicios que prestan los bomberos. También se establece la creación del Registro de Entidades de Bomberos Voluntarios de la Provincia de San Juan a los efectos de controlar el cumplimiento de la norma en el caso de ser tratada y aprobada.

*Otros beneficios: En este punto se consideran reclamos que vienen realizando los bomberos desde hace tiempo. Entre ellos:

a) Posibilidad de afiliarse a la Obra Social Provincia

b) Prioridad respecto a los planes de vivienda en los que intervenga el estado provincial

c) la pensión graciable vitalicia

“No es mucho lo que pedimos”

Para Cuello, el contar con una norma que regule la actividad no solo protegerá a quienes ya forman parte de los distintos cuerpos activos, sino también representa un incentivo para los nuevos bomberos voluntarios.

Gentileza Federacion De Bomberos Voluntarios De San Juan

En ese contexto, la máxima autoridad de la Federación de bomberos Voluntarios de San Juan aseguró han registrado una baja en las filas dentro de los cuarteles, mayormente vinculada a la situación económica. “Hoy estamos en 280 bomberos voluntarios en la provincia. En estos últimos años bajó la presencia por la mala situación financiera que hay en el país, donde los chicos nuevos estudian o tienen que trabajar. Si uno no tiene recursos financieros para cubrir las necesidades de sus familias, se terminan yendo de bomberos voluntarios”, sostuvo.

Ante ese contexto, sosteniendo que no es mucho lo que solicitan teniendo en cuenta que hay otras jurisdicciones nacionales que cuentan con leyes que protegen la actividad, Cuello sostuvo que seguirán luchando por una ley que regule a los bomberos en San Juan. “Hace años que venimos insistiendo y vamos a continuar. Creo que ya es momento de que se concrete este pedido que es algo fundamental para la comunidad”, concluyó.