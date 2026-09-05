    • 5 de septiembre de 2026 - 08:38

    Incendio en una vivienda de Ullum: las brasas de un parrillero habrían iniciado el fuego

    El siniestro ocurrió cerca de las 4:20 en una casa del barrio Las Higueritas II. El fuego provocó daños y dejó el techo al borde del colapso.

    El incendio se produjo a partir de las brasas de un asado.

    El incendio se produjo a partir de las brasas de un asado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un incendio se desató durante la madrugada de este sábado en una vivienda del barrio Las Higueritas II, en Ullum, y generó la intervención de Bomberos Voluntarios. El fuego habría comenzado luego de una juntada familiar, a partir de unas brasas que quedaron en el parrillero y que posteriormente desencadenaron el siniestro.

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    Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Ullum, alrededor de las 4:20 de la madrugada recibieron un llamado que alertaba sobre un incendio en una vivienda ubicada en ese barrio.

    Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con el fuego que había avanzado sobre la estructura de la casa. De acuerdo con la información aportada por el cuartel, todo habría comenzado después de una reunión familiar, cuando quedaron brasas en el parrillero.

    Con el paso del tiempo, esas brasas habrían provocado el inicio del incendio, que terminó generando importantes daños en la vivienda. Uno de los sectores más afectados fue el techo, que quedó al borde del colapso como consecuencia del avance del fuego.

    El trabajo de los Bomberos Voluntarios permitió intervenir ante la emergencia y controlar la situación. Si bien no hubo que lamentar víctimas ni heridos, indicaron que las pérdidas en la casa fueron prácticamente totales.

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