Ignacio Achem, fiscal que investiga el incendio intencional en Pocito, señaló por qué aún no pueden dar con el autor material

El fiscal Ignacio Achem confirmó que el fuego se originó en una propiedad privada. Aunque bomberos determinaron la intencionalidad del siniestro, los testimonios vecinales aún no logran señalar al responsable.

La investigación judicial por los incendios ocurridos el pasado 26 de agosto en el departamento Pocito avanza de forma compleja. El fiscal a cargo, Ignacio Achem, reveló que, si bien determinaron que el siniestro fue provocado, la identificación del autor material, es decir, la persona que inició físicamente el fuego, sigue siendo el principal interrogante de los investigadores.

El fiscal sobre el incendio en Pocito Durante la emergencia, el personal policial se dedicó a apagar el fuego de inmediato, pero también recolectó pruebas clave en el lugar. No obstante, el caso presenta desafíos probatorios que demoran una resolución rápida.

El personal de bomberos logró localizar con precisión el punto de origen del fuego, determinando que las llamas se iniciaron dentro de un predio privado. Sin embargo, el cómo se inició exactamente aún no fue establecido.

A pesar de esto, bomberos calificaron el hecho como un incendio intencional. En términos sencillos para el público, esto significa que el siniestro no se produjo de forma natural (como por ejemplo, por efecto del sol o el viento), sino que existió un factor externo o humano que provocó el inicio del fuego.

Hasta ahora, la fiscalía tomó declaración a numerosos testigos de la zona, pero ninguno aportó datos conducentes para señalar a un vecino o sospechoso directo.