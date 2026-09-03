    • 3 de septiembre de 2026 - 11:41

    Ignacio Achem, fiscal que investiga el incendio intencional en Pocito, señaló por qué aún no pueden dar con el autor material

    El fiscal Ignacio Achem confirmó que el fuego se originó en una propiedad privada. Aunque bomberos determinaron la intencionalidad del siniestro, los testimonios vecinales aún no logran señalar al responsable.

    &nbsp;Las llamas arrasaron contra 10 viviendas, ubicadas en inmediaciones de calle Alfonso XIII.

     Las llamas arrasaron contra 10 viviendas, ubicadas en inmediaciones de calle Alfonso XIII.

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    INCENDIO EN POCITO
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    El fiscal sobre el incendio en Pocito

    Durante la emergencia, el personal policial se dedicó a apagar el fuego de inmediato, pero también recolectó pruebas clave en el lugar. No obstante, el caso presenta desafíos probatorios que demoran una resolución rápida.

    El personal de bomberos logró localizar con precisión el punto de origen del fuego, determinando que las llamas se iniciaron dentro de un predio privado. Sin embargo, el cómo se inició exactamente aún no fue establecido.

    A pesar de esto, bomberos calificaron el hecho como un incendio intencional. En términos sencillos para el público, esto significa que el siniestro no se produjo de forma natural (como por ejemplo, por efecto del sol o el viento), sino que existió un factor externo o humano que provocó el inicio del fuego.

    Hasta ahora, la fiscalía tomó declaración a numerosos testigos de la zona, pero ninguno aportó datos conducentes para señalar a un vecino o sospechoso directo.

    "Los testimonios no están colaborando con la identificación inmediata", admitió Achem, reconociendo que esto vuelve demorosa la investigación. "Los testimonios no están colaborando con la identificación inmediata", admitió Achem, reconociendo que esto vuelve demorosa la investigación.

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