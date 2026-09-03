La banda de "Bebote" Álvarez intentó vincularse con el Kun Agüero: qué dicen los chats

El nombre de Sergio “Kun” Agüero apareció en uno de los expedientes judiciales de mayor impacto de las últimas semanas. La causa que derivó en la detención del histórico jefe de la barra de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez contiene chats, audios y archivos en los que integrantes de la organización investigada hablan de avanzar en negocios junto al exdelantero de la Selección argentina. Sin embargo, hay una aclaración central: Agüero no está imputado ni es investigado como integrante de la estructura narcocriminal .

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La investigación está a cargo del juez Pablo Yadarola , del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, y apunta a una presunta organización de alcance internacional acusada de introducir drogas sintéticas desde España y cocaína desde Bolivia . “Bebote” Álvarez fue detenido el 28 de agosto durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

El caso se había iniciado a partir del hallazgo en el aeropuerto de Ezeiza de aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido escondidos en envases de aceite provenientes de Barcelona . Una primera etapa de la investigación derivó en 27 allanamientos, 11 detenciones y el secuestro de drogas, dinero, vehículos, teléfonos y documentación. Fue precisamente el análisis forense de esos dispositivos lo que permitió ampliar el expediente.

Dentro de los teléfonos secuestrados aparecieron conversaciones vinculadas con Diego Francisco Anzalone y Bono Uziel De Carlucci , ambos mencionados en la pesquisa, en las que se discutía la creación de una plataforma de venta de entradas.

Uno de los proyectos llevaba el nombre de “KRÜ TICKETS” , en alusión a KRÜ, la organización de esports fundada por Agüero. Según la documentación difundida de la causa, el 30 de enero Anzalone escribió a De Carlucci: “Y en 15 días firmamos con el Kun / La ticketera” .

A fines de marzo también quedaron registrados mensajes referidos a un supuesto viaje a México para avanzar con el proyecto. Más tarde, el 22 de abril, Anzalone afirmó en otro intercambio que acababa de salir de una reunión con Agüero. Es importante remarcar que se trata de afirmaciones encontradas en las conversaciones de los investigados y no de una constatación judicial de que esos acuerdos efectivamente se hayan concretado.

El expediente contiene además una captura de un contacto agendado como “Sergio Kun”, audios relacionados con la integración tecnológica de una plataforma de tickets y el intercambio, fechado el 12 de mayo, de una imagen con un logotipo de “KRÜ TICKETS”.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores apareció el 12 de junio, cuando Anzalone envió un archivo denominado guion_kru_tickets.pdf. Según surge de las conversaciones incorporadas al expediente, el documento estaba pensado como un guion para que Agüero participara de un comercial de presentación del emprendimiento.

Las menciones no terminaron allí. Durante su declaración judicial, “Bebote” Álvarez sostuvo que se encontraba en negociación la venta de una participación de la ticketera al exfutbolista. Esa declaración forma parte del expediente, aunque por sí misma no prueba que Agüero haya aceptado ni participado de una maniobra ilícita.

La Copa Potrero también apareció en las conversaciones

Los investigadores encontraron además referencias a la Copa Potrero, el torneo impulsado por Agüero. Según los elementos difundidos de la causa, personas actualmente investigadas habrían participado en cuestiones vinculadas con la logística del certamen y buscaban ampliar sus negocios hacia eventos deportivos de mayor escala.

La pesquisa analiza a su vez las sociedades ANZ TICKET S.R.L. y MEXPO S.R.L., que, de acuerdo con la hipótesis judicial difundida, habrían sido utilizadas para mezclar ingresos provenientes de actividades comerciales legales con fondos cuyo origen se investiga.

El expediente excede ampliamente el mundo del fútbol. La organización bajo investigación está vinculada, según la acusación, con narcotráfico internacional, presunto lavado de activos y movimientos financieros y comerciales que ahora intentan reconstruir los investigadores.

La aclaración clave sobre Agüero

Pese al impacto de las menciones, el Kun Agüero no está imputado ni investigado en la causa, según reportaron Noticias Argentinas y distintos medios que accedieron a la información judicial. Ese punto cambia sustancialmente la interpretación del caso: el expediente contiene conversaciones de terceros que hablan sobre él y sobre posibles negocios, pero hasta ahora no existe una acusación judicial contra el exfutbolista.

Desde el círculo cercano a Agüero señalaron que el exjugador efectivamente recibió propuestas comerciales, pero que luego de averiguar quiénes estaban detrás decidió rechazarlas y no continuó los contactos. Según esa versión, ninguna de las operaciones mencionadas en los chats llegó a concretarse.

Ese dato resulta especialmente relevante porque algunas publicaciones presentaron el caso bajo la fórmula de que la Justicia “investiga al Kun”. Hasta el momento, la información coincidente de otras fuentes indica algo diferente: la Justicia investiga a la organización y analiza documentación en la que aparece mencionado Agüero, pero él no figura como imputado ni investigado.

La causa continúa abierta y ahora la Justicia deberá determinar hasta dónde llegaron realmente aquellas negociaciones comerciales, qué participación tuvieron los distintos integrantes de la organización y cuál fue el destino de las sociedades y movimientos financieros que aparecen en los dispositivos secuestrados.