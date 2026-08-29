Detuvieron a "Bebote" Álvarez: lo investigan por integrar una presunta red internacional de narcotráfico

El histórico exlíder de la barra de Independiente fue arrestado por la Policía Federal en una causa que investiga el tráfico de drogas sintéticas desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia.

Pablo "Bebote" Álvarez, histórico exjefe de la barra brava de Independiente, fue detenido en un operativo de la Policía Federal Argentina acusado de integrar una presunta organización dedicada al narcotráfico internacional. La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 y apunta a una red que habría traficado drogas de diseño desde España e ingresado cocaína desde Bolivia.

La captura se realizó durante una serie de allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de Salta. Tras ser arrestado, Álvarez fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py, donde prestó declaración indagatoria y luego quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

La causa comenzó luego de que las autoridades detectaran 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite que llegaron desde Barcelona al aeropuerto internacional de Ezeiza. Ese hallazgo dio origen a una investigación que derivó en decenas de allanamientos y en la detención de varios integrantes de la presunta banda.

Pablo "Bebote" Álvarez. Según los investigadores, el análisis de teléfonos celulares, documentación y movimientos financieros permitió reconstruir la logística de la organización y vincular a "Bebote" Álvarez con la estructura criminal. Por ese motivo, la Justicia ordenó su detención por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero.

Entre los elementos que forman parte del expediente figuran conversaciones extraídas de teléfonos secuestrados, registros de transferencias de dinero y documentación relacionada con la importación y distribución de estupefacientes. Los investigadores intentan determinar cuál habría sido el rol del exbarra dentro de la organización y si participaba de la financiación o de la logística de las operaciones.