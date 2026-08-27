Entre humo, olor a quemado y lágrimas en Pocito: el día después de las familias afectadas por los incendios

Agustina intentó mantenerse fuerte, mientras ayudaba a los obreros municipales y voluntarios a remover los restos de los muebles totalmente quemados. Pero, se quebró y rompió en llanto. Fue cuando sacaron los hierros retorcidos de la cama donde dormía su bebé de dos años. Desde anoche no lo ve. Junto a los hermanos más chicos de la joven lo llevaron a la casa de un abuelo para alejarlo del peligro. Las llamas arrasaron con su casa sobre Calle Alfonso XIII, en Pocito, donde los incendios de ayer miércoles 26 de agosto destruyeron 10 viviendas.

Agustina Carrión perdió todo por el incendio Daniel Arias El olor a quemado, el humo que emanaba de los restos de muebles consumidos por las llamas y el polvo de los escombros removidos que inundaban el ambiente terminaron por quebrantarla. Agustina se descompensó y tuvo que ser asistida por personal de salud. El diagnóstico fue muy rápido y preciso: angustia. Y no es para menos. Esta joven de 19 años no sólo perdió todo por el incendio, sino que sus padres aún están internados por las quemaduras que sufrieron al intentar salvar ‘algo’ de entre las llamas. ‘En medio de las llamas quisieron salvar alguna cosa, pero no pudieron. El fuego quemó todo en unos minutos. Alcanzaron a salir, pero con quemaduras en las manos y en la cara’, contó la joven entre lágrimas.

El fuego arrasó con la casa de Mirta Carrizo y mató a sus cuatro chanchos. Eran las 11, y Mirta Carrizo aún tenía en la mano una mitad del rosquito que le dieron los voluntarios a primera hora de la mañana de este jueves. No lo terminó de comer porque tenía el ‘estómago cerrado’ y porque tuvo que ponerse un barbijo para poder respirar. En el interior de los muros de lo que fue su casa, aún había escombros y restos de membranas en llamas. Perdió todo por el fuego. Lo único que logró rescatar fue la insulina que se inyecta por la diabetes que padece. Desde anoche la mantiene envuelta en un trapo mojado para ‘no cortar su cadena de frío’, ya que el fuego consumió hasta la heladera donde la conservaba.

‘No me puedo quitar de la mente la gente corriendo por el medio de la calle huyendo de las llamas. No tuvimos más remedio que correr porque el fuego se propagó muy rápido y destructor. En mi casa no se salvó ni el inodoro’, dijo Mirta antes de volver a enmudecer por la angustia cuando tres obreros derribaron por completo la pared de ladrillo de su cocina tras sólo empujarla con las manos. ‘Estuvimos la mitad de la vida trabajando para levantar esta casa, y el fuego la destruyó en minutos. No sé cómo vamos a seguir’, dijo la mujer entre lágrimas.

Mirian Dávila quedó 'en la calle' tras el incendio. El silencio a lo largo de la Calle Alfonso XIII, al sur de Calle 11, fue suficiente para describir el nivel de angustia y dolor entre las 10 familias que perdieron sus casas y todas las pertenencias por causa del incendio. Sólo se escuchaba el constante sonido del motor de los camiones que cargaron los escombros de las viviendas arrasadas por las llamas. O el de las movilidades que acercaron asistencia médica y social a las personas afectadas por el siniestro.