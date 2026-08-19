Secuestraron tres motos con adulteraciones y pedidos de captura en Pocito, Rivadavia y Zonda

La Sección Sustracción de Automotores de la Policía de San Juan realizó distintos procedimientos este lunes. Los vehículos tenían numeraciones adulteradas, patentes truchas y uno contaba con pedido de secuestro vigente.

La Policía de San Juan desplegó una serie de operativos preventivos y de investigación que permitieron desbaratar la circulación de vehículos irregulares en distintos puntos de la provincia. Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes (D-5) concretaron el secuestro de tres motocicletas en los departamentos de Pocito, Rivadavia y Zonda, dejando a sus ocupantes vinculados a causas judiciales.

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en el marco de las tareas de prevención del delito y control vehicular que se intensifican en el territorio provincial.

Los operativos en detalle Pocito: El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Mendoza y 13. Los investigadores interceptaron a un hombre que circulaba a bordo de una moto sin patente ni llave de contacto. Al solicitarle la documentación, el conductor no supo acreditar su procedencia. Tras la verificación física, se constató que la numeración del motor estaba vulgarmente adulterada. Intervino la UFI Genérica, que ordenó el secuestro del rodado y que el sujeto quede vinculado a la investigación.

Rivadavia: El segundo caso se registró en inmediaciones de calles Pasteur y 1° de Mayo. Allí, personal policial interceptó a una mujer que manejaba una moto marca Honda Wave con una patente apócrifa. La conductora presentó una cédula de identificación que también resultó ser falsa. Al realizar el peritaje sobre el chasis y el motor, los peritos comprobaron que ambos estaban totalmente adulterados. La UFI Genérica dispuso el secuestro de la moto y la documentación apócrifa, quedando la mujer bajo proceso investigativo.