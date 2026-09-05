    • 5 de septiembre de 2026 - 20:33

    Batalla e igualdad: Los Pumas empataron 28-28 ante Australia en Mendoza

    El seleccionado argentino reaccionó tras un 0-14 en contra, llegó a dar vuelta el marcador en la segunda mitad y terminó sellando un empate de alto impacto en Mendoza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Pumas tuvieron su esperada revancha en suelo mendocino luego de la caída sufrida días atrás ante Australia en Jujuy. En un Estadio Malvinas Argentinas colmado, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi protagonizó un duelo vibrante de enorme intensidad física y juego cambiante que finalizó empatado 28 a 28 frente a los Wallabies.

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    El trámite comenzó adverso para el combinado nacional. Tras un inicio donde Argentina avisó en los primeros metros pero no pudo concretar, la visita golpeó primero a los 20 minutos con un try de Harry Wilson convertido por Ryan Lonergan. Siete minutos más tarde, aprovechando la tarjeta amarilla y expulsión temporaria de Franco Molina, Max Jorgensen volvió a vulnerar la defensa local para estirar la ventaja a un preocupante 14-0 favorable a los australianos.

    La respuesta argentina no se hizo esperar. Tras la amonestación de Jeremy Williams en la visita, Los Pumas descontaron a los 35 minutos mediante un try de Pablo Matera, convertido por Santiago Carreras. Antes de irse al descanso, la ilusión explotó en el estadio cuando Ignacio Mendy quebró a la línea defensiva para apoyar un nuevo try que, sumado a la conversión de Carreras, estampó el 14-14 parcial.

    En el complemento, la paridad no dio tregua. Australia volvió a pasar al frente a los seis minutos con la llegada al ingoal de Fraser McReight (convertido por Lonergan), pero la reacción nacional llegó rápidamente a los 54' de la mano de Ignacio Ruiz y la efectividad con la patada de Carreras para el 21-21. Instantes después, un pasaje de altísimo nivel impulsado por Matera le permitió a Los Pumas apoyar un try clave para dar vuelta la historia y ponerse arriba en el marcador.

    Sin embargo, en el tramo final los Wallabies presionaron con insistencia hasta alcanzar la igualdad definitiva. Los minutos finales exigieron al máximo la resistencia de Argentina, que debió cerrar el encuentro con un hombre menos por la salida de Carreras. A pesar del acoso visitante en los últimos ataques, el marcador no volvió a moverse.

    Con este resultado, el historial de Los Pumas en suelo mendocino suma un nuevo hito: en 15 presentaciones en la provincia, el seleccionado acumula 7 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. Más allá del sabor a poco por la victoria que estuvo al alcance de la mano, el equipo de Contepomi dejó una imagen sumamente competitiva y revitalizada de cara a los próximos compromisos internacionales.

    Formaciones de los equipos

    Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

    Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Juan Martín Scelzo, Facundo Cardozo, Gonzalo Bertranou y Mateo Soler.

    Wallabies: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright.

    Suplentes: Josh Nasser, Aidan Ross, Massimo De Lutiis, Lukhan Salakaia-Loto, Charlie Cale, Kalani Thomas, Carter Gordon e Isaac Henry.

    Fuente y fotos: Los Andes

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