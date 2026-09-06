Rosario Central y Newell's empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central estuvo a minutos de conseguir su séptima victoria consecutiva en el clásico , pero Newell’s encontró un empate agónico y rescató un 1-1 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura. El Canalla se había puesto en ventaja sobre el cierre del primer tiempo con un golazo de Gastón Ávila , mientras que Matías Cóccaro apareció en tiempo de descuento para silenciar al estadio y cortar la seguidilla de caídas rojinegras.

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El encuentro tuvo el clima habitual de un clásico rosarino: intensidad desde el comienzo, varias amonestaciones tempranas y pocas concesiones. Franco Ibarra vio la amarilla prácticamente desde el arranque y luego fueron amonestados Franco Escobar y el propio Cóccaro.

Central consiguió romper el cero prácticamente sobre el cierre de la primera mitad. Gastón “Gato” Ávila conectó una espectacular volea y puso el 1-0 , desatando el festejo de todo Arroyito.

Durante buena parte del complemento, el equipo de Jorge Almirón logró sostener esa diferencia. Newell’s insistió, buscó espacios y llegó al cierre todavía con posibilidades de rescatar algo.

QUÉ GOLAZO DE GASTÓN ÁVILA PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL EN EL CLÁSICO. pic.twitter.com/ltdFgqaSAe

Cuando parecía que Central volvería a quedarse con todos los festejos, apareció Cóccaro . El delantero aprovechó una pelota profunda, definió ante la salida de Jeremías Ledesma y marcó el 1-1 en tiempo añadido . La acción fue revisada por el VAR antes de que el gol quedara finalmente convalidado.

¡¡EL GOL AGÓNICO QUE LE DA EL EMPATE A NEWELL’S EN EL CLÁSICO!! El Zorro Cóccaro definió ante la salida de Ledesma y sentenció el 1-1 vs. Rosario Central tras la revisión del VAR. pic.twitter.com/7C5Ow8wWKV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

El particular homenaje a Messi en pleno clásico

El encuentro dejó además una escena especial a los 10 minutos del primer tiempo. Como parte de los homenajes dispuestos luego del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, el árbitro detuvo el partido para realizar un minuto de aplausos.

La situación tuvo una reacción muy particular por tratarse justamente del clásico de Rosario. Mientras parte de los presentes acompañó el reconocimiento a Messi, identificado desde pequeño con Newell’s, un sector de los hinchas de Central comenzó a cantar “Fideo, Fideo” en homenaje a Ángel Di María, quien se encontraba dentro de la cancha y aplaudió a su excompañero de la Selección.

Newell’s, además, utilizó para el encuentro un parche con la leyenda “Gracias Leo” en su camiseta y replicó el mensaje en el brazalete de capitán.

ASÍ SE PARÓ EL CLÁSICO ROSARINO PARA HOMENAJEAR A MESSI CON UN MINUTO DE APLAUSOS EN CANCHA DE CENTRAL. pic.twitter.com/jdEX5T5j1k — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 6, 2026

Cómo quedó el historial y la racha de Newell’s en Arroyito

El empate frenó una serie especialmente dolorosa para Newell’s: Central había ganado los seis clásicos anteriores de manera consecutiva. La Lepra no consiguió ganar esta vez, pero al menos cortó esa racha de derrotas.

Según el registro actualizado de 365Scores, el historial general quedó ahora con:

99 victorias de Rosario Central

77 triunfos de Newell’s

104 empates

22 partidos de ventaja para el Canalla

El empate tampoco terminó con otro dato que sigue pesando para los rojinegros: Newell’s continúa sin ganar en el Gigante de Arroyito desde el 20 de marzo de 2022, cuando se impuso 1-0 con gol de Juan Manuel García por la Copa de la Liga. Desde aquel triunfo pasaron más de cuatro años y medio.

A diferencia de los últimos cruces, esta vez Central no logró convertir su ventaja en otra victoria y Newell’s encontró una reacción en el instante límite.

El clásico terminó sin dueño, pero con una sensación bien diferente para cada lado: Central dejó escapar el triunfo cuando ya lo tenía cerca y Newell’s consiguió un empate agónico que le permitió frenar, al menos parcialmente, varios años de dominio canalla.