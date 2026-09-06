Franco Colapinto terminó llorando en el GP de Italia: "Desaproveché una gran oportunidad"

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia con una mezcla de sensaciones. El piloto argentino protagonizó una gran remontada para terminar noveno y sumar dos puntos para Alpine, pero después de la carrera no pudo contener las lágrimas al recordar el error que lo dejó fuera de la pelea por los primeros puestos.
“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error”, expresó Colapinto entre lágrimas durante una entrevista con ESPN. “Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error”, expresó Colapinto entre lágrimas durante una entrevista con ESPN.
El argentino había largado desde la séptima posición y tuvo un comienzo destacado. Tras el accidente de Charles Leclerc, que provocó la bandera roja, Colapinto llegó a ubicarse tercero luego de superar a Max Verstappen durante el relanzamiento.
Sin embargo, en la vuelta siguiente sufrió un despiste en la zona de Lesmo que lo hizo caer hasta el puesto 16. El error fue todavía más doloroso porque el Alpine había mostrado un buen rendimiento durante todo el fin de semana y le permitía soñar con un resultado histórico.
“Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, reconoció el piloto de 23 años. “Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, reconoció el piloto de 23 años.
A pesar del golpe, Colapinto reaccionó rápidamente. Con daños leves en el auto, comenzó una remontada que incluyó varios sobrepasos y le permitió recuperar siete posiciones. En una de las maniobras más destacadas, superó en una misma vuelta a Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto. Luego alcanzó a Yuki Tsunoda y consiguió asegurarse el noveno puesto.
Así, el argentino sumó dos puntos en Monza, aunque quedó con la sensación de que la jornada podía haber terminado mucho mejor. El propio Colapinto fue el primero en reconocerlo: tuvo en sus manos la posibilidad de pelear por el podio y un error terminó condicionando una de sus mejores oportunidades desde su llegada a Alpine.