Franco Colapinto terminó llorando en el GP de Italia: "Desaproveché una gran oportunidad"

El piloto argentino llegó a estar tercero en Monza, pero un despiste lo hizo caer hasta el puesto 16. Aunque logró remontar y terminó noveno, no pudo ocultar su frustración por el error.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia con una mezcla de sensaciones. El piloto argentino protagonizó una gran remontada para terminar noveno y sumar dos puntos para Alpine, pero después de la carrera no pudo contener las lágrimas al recordar el error que lo dejó fuera de la pelea por los primeros puestos.

“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error”, expresó Colapinto entre lágrimas durante una entrevista con ESPN. “Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error”, expresó Colapinto entre lágrimas durante una entrevista con ESPN.

El argentino había largado desde la séptima posición y tuvo un comienzo destacado. Tras el accidente de Charles Leclerc, que provocó la bandera roja, Colapinto llegó a ubicarse tercero luego de superar a Max Verstappen durante el relanzamiento.

Franco Colapinto ROMPE A LLORAR en el corralito#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hrjhy6dGEO — Nachez (@Nachez98) September 6, 2026 Sin embargo, en la vuelta siguiente sufrió un despiste en la zona de Lesmo que lo hizo caer hasta el puesto 16. El error fue todavía más doloroso porque el Alpine había mostrado un buen rendimiento durante todo el fin de semana y le permitía soñar con un resultado histórico.

“Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, reconoció el piloto de 23 años. “Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, reconoció el piloto de 23 años.