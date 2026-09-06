Locura en el Hilario: San Martín lo dio vuelta en el descuento y venció 3-2 a Midland en un partidazo

El Verdinegro ganaba, pasó a perder 2-1 y protagonizó una remontada electrizante sobre el final con gol de Dante Álvarez. Con el triunfo llegó a 41 puntos y quedó séptimo en la Zona B.

San Martín revirtió el partido ante Midland y quedó en zona de Reducido.

San Martín consiguió una victoria clave ante Midland por la Primera Nacional y se acomodó en puestos de clasificación al Reducido. El equipo sanjuanino ganó 3-2 en el Hilario Sánchez luego de revertir un partido que parecía encaminado para el visitante.

El Verdinegro se había puesto en ventaja en el primer tiempo con Sebastián González, pero Midland reaccionó en el complemento. Matías Flores igualó a los 6 minutos y, a los 32, Marcos Roseti marcó un golazo desde afuera del área para el 2-1.

"Marcos Roseti"



Por el golazo del jugador de Midland que le da vuelta el partido a San Martín de San Juan. pic.twitter.com/XiyKr75Lpj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 6, 2026 Marcos Roseti la clavó en el ángulo y puso el 2-1 de Midland en el segundo tiempo.

San Martín reaccionó en el cierre. Luciano Ferreyra empató de penal a los 42 minutos y, ya en tiempo de descuento, Dante Álvarez convirtió el 3-2 a los 46, luego de un remate que el arquero de Midland no pudo contener.

"Leonel Álvarez"



Por el gol del jugador de San Martín de San Juan ante Midland que hizo explotar a todo el estadio. pic.twitter.com/SFfmv9amdJ — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 6, 2026 Dante Álvarez marcó en tiempo de descuento el gol que completó la remontada y desató la locura en el Hilario Sánchez.