    • 6 de septiembre de 2026 - 16:21

    Locura en el Hilario: San Martín lo dio vuelta en el descuento y venció 3-2 a Midland en un partidazo

    El Verdinegro ganaba, pasó a perder 2-1 y protagonizó una remontada electrizante sobre el final con gol de Dante Álvarez. Con el triunfo llegó a 41 puntos y quedó séptimo en la Zona B.

    San Martín revirtió el partido ante Midland y quedó en zona de Reducido.

    San Martín revirtió el partido ante Midland y quedó en zona de Reducido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín consiguió una victoria clave ante Midland por la Primera Nacional y se acomodó en puestos de clasificación al Reducido. El equipo sanjuanino ganó 3-2 en el Hilario Sánchez luego de revertir un partido que parecía encaminado para el visitante.

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    El Verdinegro se había puesto en ventaja en el primer tiempo con Sebastián González, pero Midland reaccionó en el complemento. Matías Flores igualó a los 6 minutos y, a los 32, Marcos Roseti marcó un golazo desde afuera del área para el 2-1.

    Marcos Roseti la clavó en el ángulo y puso el 2-1 de Midland en el segundo tiempo.

    San Martín reaccionó en el cierre. Luciano Ferreyra empató de penal a los 42 minutos y, ya en tiempo de descuento, Dante Álvarez convirtió el 3-2 a los 46, luego de un remate que el arquero de Midland no pudo contener.

    Dante Álvarez marcó en tiempo de descuento el gol que completó la remontada y desató la locura en el Hilario Sánchez.

    El resultado también tuvo un fuerte impacto en la tabla. Con este triunfo, San Martín llegó a 41 puntos y quedó séptimo en la Zona B, dentro de los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

    Además, el equipo de Alejandro Schiapparelli alcanzó su tercera victoria consecutiva, después de los triunfos frente a Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago y Atlanta.

    La victoria frente a Midland confirma así la recuperación del Verdinegro en el tramo decisivo del torneo y lo deja mejor posicionado en la pelea por ingresar al Reducido.

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