River recibe a Independiente Rivadavia en el Monumental por el Torneo Clausura

River recibe este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 . El encuentro comenzará a las 19.15 , será arbitrado por Nicolás Ramírez y tendrá a Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

River sufrió hasta el final, pero venció 3-2 a Banfield en el debut de Ponzio como DT

El partido representa la segunda presentación de Leonardo Ponzio como entrenador interino del Millonario y la primera en el Monumental desde que asumió el cargo. River viene de derrotar 3-2 a Banfield en el Florencio Sola y buscará encadenar otra victoria que le permita recuperar terreno en el campeonato.

Antes de esta fecha, River marcha 11° en la Zona B con siete puntos , a tres unidades de los puestos de clasificación a los playoffs. En la tabla anual suma 36 puntos y ocupa el décimo lugar , por lo que también necesita mejorar su posición pensando en el acceso a las copas internacionales de 2027.

Independiente Rivadavia, en cambio, llega en un gran momento. La Lepra mendocina viene de vencer 3-1 a Racing y ocupa el sexto puesto de la Zona B con 11 unidades . Además, comparte el liderazgo de la tabla anual con Argentinos Juniors, ambos con 45 puntos.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora, TV y árbitros

El partido comenzará a las 19.15 en el estadio Monumental y podrá verse por TNT Sports Premium, a través del Pack Fútbol.

La terna arbitral estará encabezada por Nicolás Ramírez, acompañado por Diego Bonfá y Erik Grunmann como asistentes. Juan Cruz Robledo será el cuarto árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR y Martín Despósito en el AVAR.

El antecedente más reciente entre ambos fue el 2 de marzo, cuando empataron 1-1 en el estadio Malvinas Argentinas. La última vez que Independiente Rivadavia visitó el Monumental, en marzo de 2024, River se impuso 2-0 con un doblete de Miguel Borja.