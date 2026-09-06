    • 6 de septiembre de 2026 - 18:36

    River recibe a Independiente Rivadavia en el Monumental por el Torneo Clausura

    El Millonario enfrenta a la Lepra mendocina desde las 19.15 por la octava fecha de la Zona B. El equipo de Leonardo Ponzio busca su segundo triunfo consecutivo y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

    River recibe a Independiente Rivadavia en el Monumental por la octava fecha del Torneo Clausura.

    River recibe a Independiente Rivadavia en el Monumental por la octava fecha del Torneo Clausura.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River recibe este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19.15, será arbitrado por Nicolás Ramírez y tendrá a Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

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    El partido representa la segunda presentación de Leonardo Ponzio como entrenador interino del Millonario y la primera en el Monumental desde que asumió el cargo. River viene de derrotar 3-2 a Banfield en el Florencio Sola y buscará encadenar otra victoria que le permita recuperar terreno en el campeonato.

    Antes de esta fecha, River marcha 11° en la Zona B con siete puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación a los playoffs. En la tabla anual suma 36 puntos y ocupa el décimo lugar, por lo que también necesita mejorar su posición pensando en el acceso a las copas internacionales de 2027.

    Independiente Rivadavia, en cambio, llega en un gran momento. La Lepra mendocina viene de vencer 3-1 a Racing y ocupa el sexto puesto de la Zona B con 11 unidades. Además, comparte el liderazgo de la tabla anual con Argentinos Juniors, ambos con 45 puntos.

    Las formaciones de River e Independiente Rivadavia

    River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

    Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

    Hora, TV y árbitros

    El partido comenzará a las 19.15 en el estadio Monumental y podrá verse por TNT Sports Premium, a través del Pack Fútbol.

    La terna arbitral estará encabezada por Nicolás Ramírez, acompañado por Diego Bonfá y Erik Grunmann como asistentes. Juan Cruz Robledo será el cuarto árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR y Martín Despósito en el AVAR.

    El antecedente más reciente entre ambos fue el 2 de marzo, cuando empataron 1-1 en el estadio Malvinas Argentinas. La última vez que Independiente Rivadavia visitó el Monumental, en marzo de 2024, River se impuso 2-0 con un doblete de Miguel Borja.

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