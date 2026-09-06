Sportivo Desamparados no pudo con Atlético Belgrano en Media Agua

Empezó perdiendo en Sarmiento, con el gol de Joaquín Chaparro y lo empató Agustín Aguilar para los Puyutanos.

El objetivo era otro para Desamparados. Meter los tres puntos antes de la fecha libre en la Zona 6 del Regional Amateur, era vital para el Puyutano que no pudo como visitante ante Atlético General Belgrano. Empató 1-1 y si bien quedó en la punta del grupo, en la próxima jornada tendrá que cumplir con fecha libre con lo que implica.

Joaquin Chaparro abrió la cuenta para Belgrano a los 12' del primer tiempo, mientras que Agustín Aguilar logró el empate en el descuento de esa primera parte.

La sorpresa fue el factor con el que empezó Atlético Belgrano su histórico debut en el Regional y a cancha llena. Es que a los 12' en la primera opción que generaron en ataque, lograron la apertura del marcador con el tanto de Joaquín Chaparro. Desamparados intentó despertarse de ese golpazo inicial pero no tenía la lucidez como para resolverlo.

Se hizo intenso, trabado. Con mucha vocación ofensiva en los dos. Belgrano perfilándose para la contra y Desamparados jugado al todo por el todo en busca de la igualdad. No encontraba la fórmula pero iba de todas maneras y cuando parecía que se iba el primer tiempo, Agustín Aguilar logró la igualdad para plantear otro partido para el complemento.

En la segunda parte, ida y vuelta. Belgrano propuso, Desamparados también. Se hizo apasionante por momentos porque a los dos, el empate no les servía demasiado. Apareció el arquero Daniel Acuña para tapar un par de chances puyutanas que pudieron terminar en gol.