    • 6 de septiembre de 2026 - 18:21

    Sportivo Desamparados no pudo con Atlético Belgrano en Media Agua

    Empezó perdiendo en Sarmiento, con el gol de Joaquín Chaparro y lo empató Agustín Aguilar para los Puyutanos.

    Empate. En Media Agua, Desamparados salvó el empate en su visita a Atlético Belgrano.

    Empate. En Media Agua, Desamparados salvó el empate en su visita a Atlético Belgrano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El objetivo era otro para Desamparados. Meter los tres puntos antes de la fecha libre en la Zona 6 del Regional Amateur, era vital para el Puyutano que no pudo como visitante ante Atlético General Belgrano. Empató 1-1 y si bien quedó en la punta del grupo, en la próxima jornada tendrá que cumplir con fecha libre con lo que implica.

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    Joaquin Chaparro abrió la cuenta para Belgrano a los 12' del primer tiempo, mientras que Agustín Aguilar logró el empate en el descuento de esa primera parte.

    La sorpresa fue el factor con el que empezó Atlético Belgrano su histórico debut en el Regional y a cancha llena. Es que a los 12' en la primera opción que generaron en ataque, lograron la apertura del marcador con el tanto de Joaquín Chaparro. Desamparados intentó despertarse de ese golpazo inicial pero no tenía la lucidez como para resolverlo.

    Se hizo intenso, trabado. Con mucha vocación ofensiva en los dos. Belgrano perfilándose para la contra y Desamparados jugado al todo por el todo en busca de la igualdad. No encontraba la fórmula pero iba de todas maneras y cuando parecía que se iba el primer tiempo, Agustín Aguilar logró la igualdad para plantear otro partido para el complemento.

    En la segunda parte, ida y vuelta. Belgrano propuso, Desamparados también. Se hizo apasionante por momentos porque a los dos, el empate no les servía demasiado. Apareció el arquero Daniel Acuña para tapar un par de chances puyutanas que pudieron terminar en gol.

    En la parte final en Media Agua, la dinámica del partido no cambió. Belgrano asumió que el punto podía servir a futuro y Desamparados empezó a masticar impotencia porque el objetivo era otro. Dos partidos, dos empates para el Puyutano. Fecha libre en la próxima jornada para esperar después los dos partidos que le restarán, visitando a Unión y recibiendo a Belgrano, para definir sus pretensiones de clasificación.

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