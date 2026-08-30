Desamparados y Unión terminaron mano a mano en un intenso debut

Mano a mano, sin que les sobre nada pero sin haberse guardado nada. Ese fue el debut de Sportivo Desamparados y el Atlético Unión en el Torneo Regional Federal Amateur. Fue 1-1 con un golazo de Héctor Pérez para abrir la cuenta para el Azul, empatando casi en el final del primer tiempo Riofrío con un tiro libre raro que se le metió a Puga.
Un debut intenso. Duro, peleado. Con todos los ingredientes de un partido que es clave porque la zona es de tres equipos y no da margen de error. Lo comenzó mejor Desamparados que antes de los 10' del primer tiempo exigió a Federico Puga con dos remates que sacó el arquero Azul sobre el travesaño. Pero Unión empezó a emparejar la historia. Se acomodó Pérez en el medio, jugaron Ochoa y Baraona y con eso, el equipo de Rawson ya no la pasó mal.
A los 27' llegó el primer gol de la noche. Un golazo de Pérez que aprovechó un error defensivo de Sportivo y eligió calidad para vencer a Boiero que nada pudo hacer. Un baldazo de agua fría en Puyuta que casi se complica más cuando otra vez Pérez exigió al 1 con un remate de media distancia.
Pero claro Desamparados no se iba a entregar y a los 43' encontró la paridad en un tiro libre desde la izquierda que Riofrío metió con pie derecho para que el pique le jugara una mala pasada a Puga y se metiera en el arco. Empate y otro escenario para el complemento.
En la segunda parte, cada entrenador empezó a mostrar sus cartas. Ramírez entró en Sportivo buscando más desequilibrio con ese movimiento. A los 8' Sportivo se quedó con 10 cuando Santiago Tello fue amonestado por segunda vez tras una entrada fuerte a Ochoa. Parercía que se le complicaba todo, pero el árbitro Gómez vio infracción violenta de Sisterna y a los 11' lo sacó de la cancha con otra tarjeta roja. Los dos con diez, los dos iguales en todo.
Quedó más de media hora de partido para ver cómo Desamparados quiso pero no pudo. Del Cero metió todo lo ofensivo que tenía en el banco y hasta defendiendo con línea de tres pero no aparecía la claridad como para quebrar el esquema de Unión que se cerró muy bien. En el tramo final, Desamparados buscó con todo y Unión sintió el peso del partido, pero le alcanzó para protegerse y terminar sumando.
El debut fue el que todos imaginamos. Duro, intenso. Un mano a mano merecido por los dos aunque el punto tenga mejor sabor del lado de Unión que la pasó mal en la previa y supo como acomodarse. Desamparados se preparó con todo, se armó más que bien pero se quedó sin la claridad indispensable como para resolver todo lo que pretende.
SINTESIS
DESAMPARADOS 1
Juan Boiero; Cristian García, Matías Gómez, Elías Oballes, Lucas Ceballos; Santiago Tello, Alex Aguirre, Lucas Riofrío, Daviel Castro; Franco Goria, Lorenzo Lépez. DT: M. Del Cero.
UNION 1
Federico Puga; Juan Alan, Claudio Alcaraz, Enzo Gines, Mateo Gil; Agustín Ochoa, Isaías Oballes, Ignacio Baraona; Héctor Pérez, Ramiro Sisterna y Axel Brizuela. DT: E. Magallanes.
Goles: PT 27m. Pérez (U) y 43m. Riofrío (D).
Cambios: En Sportivo ingresaron A. Carrizo, P. Garín, A. Aguilar, C. Ramírez. En Unión, ingresaron Donoso, Navarro, Araya y N. Rodríguez.
Incidencias: ST 8m. exp. Tello (D) y 11m. Sisterna (U).
Arbitro: Mauro Gómez.
Estadio: Desamparados.