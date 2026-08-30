Desamparados y Unión terminaron mano a mano en un intenso debut

En Puyuta, empataron 1-1 en la primer fecha del Regional. Atlético Belgrano cumplió con fecha libre en la zona de los sanjuaninos.

Al piso. Oballes, de Unión, traba la salida de Aguirre, el volante central de Sportivo. En Puyuta, mano a mano en un intenso debut de los equipos de San Juan en el Regional Amateur.

Mano a mano, sin que les sobre nada pero sin haberse guardado nada. Ese fue el debut de Sportivo Desamparados y el Atlético Unión en el Torneo Regional Federal Amateur. Fue 1-1 con un golazo de Héctor Pérez para abrir la cuenta para el Azul, empatando casi en el final del primer tiempo Riofrío con un tiro libre raro que se le metió a Puga.

Un debut intenso. Duro, peleado. Con todos los ingredientes de un partido que es clave porque la zona es de tres equipos y no da margen de error. Lo comenzó mejor Desamparados que antes de los 10' del primer tiempo exigió a Federico Puga con dos remates que sacó el arquero Azul sobre el travesaño. Pero Unión empezó a emparejar la historia. Se acomodó Pérez en el medio, jugaron Ochoa y Baraona y con eso, el equipo de Rawson ya no la pasó mal.

A los 27' llegó el primer gol de la noche. Un golazo de Pérez que aprovechó un error defensivo de Sportivo y eligió calidad para vencer a Boiero que nada pudo hacer. Un baldazo de agua fría en Puyuta que casi se complica más cuando otra vez Pérez exigió al 1 con un remate de media distancia.

Pero claro Desamparados no se iba a entregar y a los 43' encontró la paridad en un tiro libre desde la izquierda que Riofrío metió con pie derecho para que el pique le jugara una mala pasada a Puga y se metiera en el arco. Empate y otro escenario para el complemento.

En la segunda parte, cada entrenador empezó a mostrar sus cartas. Ramírez entró en Sportivo buscando más desequilibrio con ese movimiento. A los 8' Sportivo se quedó con 10 cuando Santiago Tello fue amonestado por segunda vez tras una entrada fuerte a Ochoa. Parercía que se le complicaba todo, pero el árbitro Gómez vio infracción violenta de Sisterna y a los 11' lo sacó de la cancha con otra tarjeta roja. Los dos con diez, los dos iguales en todo.