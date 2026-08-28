Unión presentó una catarata de refuerzos y llega renovado al debut ante Desamparados

Unión de Villa Krause aceleró en el armado de su plantel y este viernes presentó una verdadera catarata de refuerzos para afrontar el Regional Amateur 2026 . El equipo dirigido por “Cachilo” Magallanes incorporó ocho futbolistas y quedó listo para su debut, que será este domingo a las 19 frente a Sportivo Desamparados, en Puyuta.

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Entre las nuevas caras aparece un conocido de la casa: Héctor “Bebo” Pérez, quien regresó a Unión después de sus pasos por San Lorenzo de Ullum y San Martín de Mendoza. El experimentado futbolista vuelve para aportar experiencia a un plantel que buscará ser protagonista en el certamen.

También se sumaron Fernando Olivares, arquero proveniente de San Lorenzo de Ullum, y Heber González, volante que llega desde Aberastain.

En ofensiva, Unión incorporó a Enzo Vargas y Nahuel Rodríguez, dos delanteros que ya habían estado muy cerca de vestir la camiseta del Azul durante el Torneo Apertura. Ambos tuvieron una destacada actuación en el Regional 2026 defendiendo los colores de Peñaflor y ahora tendrán una nueva oportunidad en Villa Krause.

Otra de las incorporaciones importantes es Matías Ivaceta, enganche que llega procedente de Aldosivi de Mar del Plata y que buscará convertirse en una de las piezas creativas del equipo de Magallanes.

A ellos se suman dos futbolistas que habían sido anunciados días atrás: Exequiel Balmaceda, lateral izquierdo, y Abel Donoso, defensor.

Con todas estas incorporaciones, Unión renovó buena parte de su plantel y afrontará un debut que promete ser de alto voltaje. El estreno será nada menos que ante Sportivo Desamparados, uno de los grandes del fútbol sanjuanino y rival que lo espera en su casa.

El duelo comenzará este domingo a las 19 en Puyuta, por la primera fecha de la Región Cuyo del Regional Amateur. Será el primer capítulo de un torneo en el que el Azul buscará recuperar protagonismo y avanzar en el camino hacia el ascenso.