    • 28 de agosto de 2026 - 18:36

    En la Liga Iglesiana, los Veteranos abren su torneo de fútbol en Bella Vista

    Con 9 equipos, este sábado se pondrá en marcha el certamen que se jugará en homenaje a Rodolfo Morales.

    veteranos
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol no tiene edad ni menos imposibles. Y en la Liga Iglesiana, la posta la tomaron los integrantes de la Comisión de Veteranos que pese a la suspensión de afiliación que pesa desde AFA, han decidido encarar el segundo tramo de la temporada con su torneo.

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    Así, este sábado, desde las 11 y en cancha de Bella Vista se pondrá en marcha el Torneo Rodolfo Morales, con nueve equipos protagonistas, recordando que Unión FC es el último campeón.

    La página deportiva Golazo Iglesiano informó los detalles del inicio de esta segunda parte de la temporada. Con la inclusión de Bella Vista FC y la baja de Defensores de Iglesia, serán 9 los equipos que buscarán acceder al trofeo máximo que hoy pertenece a Unión FC.

    El formato será idéntico al del torneo pasado, es decir que se jugará una sola rueda todos contra todos; los primeros cuatro accederán a las semifinales por Copa de Oro, del quinto al octavo puesto jugarán semifinales por Copa de Plata mientras quien termine en la novena posición quedará eliminado del certamen.

    En las edades, todos los equipos tienen que presentar plantel con mayores de 40 años y la salvedad de cuatro integrantes menores hasta 36 años.

    La novedad pasa por el tema arbitral, donde después de mucho años cambia a terna del colegio de árbitros de Jáchal.

    PROGRAMACION

    La fecha 1 quedó programada de la siguiente manera:

    Sábado 29, cancha Bella Vista

    A partir de las 11

    1er partido: BELLA VISTA-LOS ANDES

    2do partido: CACIQUE FC-RODEO CENTRO

    3er partido: ANDACOLLO-CLUB DE AMIGOS

    4to partido: LA BLOQUERA-BAJO COLOLA

    Libre: UNIÓN FC.

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