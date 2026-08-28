Calafate y Centro Impulso son los campeones de la Liga de futsal del Este

Calafate y Centro Impulso celebraron sus títulos en una jornada que coronó al futsal del Este sanjuanino.

Definiciones. El futsal de Caucete tiene sus campeones con las coronaciones de Calafate y de Centro Impulso.

La Liga de futsal del Este cerró las definiciones del Torneo Apertura 2026 con dos grandes festejos. Calafate se consagró campeón en la categoría Reserva, mientras que Centro Impulso conquistó el título de Primera División, en una jornada que reunió a los principales protagonistas del futsal de la región.

En Reserva, Calafate protagonizó una apasionante definición ante Sportivo 25 de Mayo. En el partido de vuelta, Sportivo se impuso por 4 a 2 con goles de Mariano Baigorria, Francisco Vera, Carlos Jeraldo y Fernando Mercado, mientras que Facundo Páez y Gastón Páez marcaron para Calafate. Con la serie igualada, el campeón debió definirse desde el punto penal, donde Calafate se impuso por 4 a 3 para quedarse con el campeonato.

En Primera División, Centro Impulso se consagró campeón tras vencer por 6 a 2 a Cooperativa Caucete en el partido de vuelta. Leandro Tejada, en dos oportunidades, Kevin Lucero, Juan Fernández, Luciano Giménez y Aníbal Acosta marcaron para el campeón, mientras que Rodrigo Carmona y Leonardo Ochoa anotaron para Cooperativa Caucete.