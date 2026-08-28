Universitario afronta nueva fecha del Top 8 Oro como local ante Liceo

Este sábado, desde las 14,30 en Pocito, Universitario buscará recuperar el poderío como local ante los mendocinos.

Locales. Tras la caída de la semana pasada en Mendoza, este sábado Universitario buscará su recuperación ante Liceo.

El quince sanjuanino de Universitario recibirá este sábado, 29 de agosto, a Liceo Rugby Club de Mendoza, por la novena fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. El encuentro se disputará desde las 14.30 hs. en Pocito.

El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia buscará hacerse fuerte en casa ante uno de los protagonistas de la competencia. El encuentro contará con el arbitraje de Joaquín López. Además, un resultado positivo le permitirá a escalar en la tabla de posiciones.

Los antecedentes entre ambos durante esta temporada reflejan una marcada paridad. En el cruce correspondiente al Regional Cuyano, disputado en Mendoza, Liceo se quedó con la victoria por 35-24. Universitario tuvo revancha posteriormente en la reubicación del Torneo del Interior B. En un encuentro cerrado y con definición ajustada, la “U” se impuso por 43-42 y consiguió un importante triunfo.