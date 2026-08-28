    • 28 de agosto de 2026 - 14:03

    Universitario afronta nueva fecha del Top 8 Oro como local ante Liceo

    Este sábado, desde las 14,30 en Pocito, Universitario buscará recuperar el poderío como local ante los mendocinos.

    Locales. Tras la caída de la semana pasada en Mendoza, este sábado Universitario buscará su recuperación ante Liceo.

    Locales. Tras la caída de la semana pasada en Mendoza, este sábado Universitario buscará su recuperación ante Liceo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El quince sanjuanino de Universitario recibirá este sábado, 29 de agosto, a Liceo Rugby Club de Mendoza, por la novena fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. El encuentro se disputará desde las 14.30 hs. en Pocito.

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    El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia buscará hacerse fuerte en casa ante uno de los protagonistas de la competencia. El encuentro contará con el arbitraje de Joaquín López. Además, un resultado positivo le permitirá a escalar en la tabla de posiciones.

    Los antecedentes entre ambos durante esta temporada reflejan una marcada paridad. En el cruce correspondiente al Regional Cuyano, disputado en Mendoza, Liceo se quedó con la victoria por 35-24. Universitario tuvo revancha posteriormente en la reubicación del Torneo del Interior B. En un encuentro cerrado y con definición ajustada, la “U” se impuso por 43-42 y consiguió un importante triunfo.

    Con una victoria por lado en los dos antecedentes de la temporada, ambos equipos volverán a encontrarse este sábado. Universitario tendrá nuevamente el desafío de defender su localía en Pocito y buscar un resultado positivo en la continuidad del Top 8 Oro.

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