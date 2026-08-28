El Jockey Club San Juan festeja con el Torneo Aniversario de saltos hípicos

150 binomios de Cuyo competirán 29 y 30 de agosto en un evento apoyado por el Gobierno provincial y pensado para toda la familia.

Imponente. El Jockey Club San Juan estará de festejo y el Torneo Aniversario tendrá los mejores binomios del hipismo de Cuyo.

Las instalaciones del Jockey Club San Juan se convertirán este sábado 29 y domingo 30 de agosto en el epicentro del salto ecuestre regional. Con la presencia confirmada de alrededor de 150 binomios provenientes de Mendoza, San Luis y San Juan, se llevará a cabo el Torneo Aniversario San Juan, un acontecimiento deportivo clave para la provincia.

El certamen cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte , reafirmando la relevancia de la disciplina en la provincia. En esta oportunidad, la competencia tendrá un peso decisivo en el calendario deportivo nacional, ya que otorgará puntos para la cuarta y quinta fecha clasificatoria del Campeonato Federal 2026 en la Zona Cuyo.

Exigencia técnica A lo largo de ambas jornadas, la acción se concentrará en la Pista de Arena A (Cantina). La actividad abarcará un abanico completo de niveles y exigencias: arrancará desde las categorías de Iniciados —con vallas de 0,60 metros— e irá subiendo progresivamente en complejidad hasta culminar en la categoría Primera, donde los mejores exponentes de la región se medirán sobre saltos de 1,40 metros.

Propuesta integral Más allá de la alta competencia deportiva, la organización ha montado una oferta de entretenimiento para el público general similar a la del tradicional Torneo Cordillerano. Quienes se acerquen al recinto encontrarán un paseo gastronómico con food trucks, puestos de talabartería, artesanos y un espacio de recreación con juegos infantiles diseñado para los más chicos.