Mató a tiros al perro de un vecino en San Martín: dijo que el animal había intentado morderlo

Un hombre de 30 años fue detenido luego de dispararle a un perro en una finca de San Martín. Afirmó que mantenía conflictos con sus vecinos por sus mascotas.

Un vecino de 52 años escuchó tres disparos durante la madrugada en una finca de San Martín y, al salir para averiguar qué había ocurrido, encontró a uno de sus perros mestizos muerto. Poco después, la Policía interceptó la camioneta en la que escapaban dos hombres y detuvo al presunto autor de los disparos.

El hecho ocurrió en una finca ubicada sobre Callejón Medina, en la Finca de Núñez, departamento San Martín. Según el relato del damnificado, tras escuchar las detonaciones salió de su vivienda y constató que uno de sus perros había sido alcanzado por los disparos y estaba sin vida.

El hombre también observó a dos sujetos que se retiraban rápidamente del lugar a bordo de una camioneta, por lo que dio aviso a la Policía.

Personal de la Comisaría 19ª logró interceptar el vehículo y entrevistó a sus ocupantes. Uno de ellos, identificado como Aguilera, de 30 años, admitió haber disparado contra el animal.

De acuerdo con lo informado, el sospechoso aseguró que el perro había intentado morderlo y explicó que desde hacía tiempo mantenía problemas con los animales de sus vecinos. Para efectuar el disparo utilizó una pistola Taurus calibre 9 milímetros, que llevaba con su cargador y municiones.