    • 4 de septiembre de 2026 - 07:12

    Mató a tiros al perro de un vecino en San Martín: dijo que el animal había intentado morderlo

    Un hombre de 30 años fue detenido luego de dispararle a un perro en una finca de San Martín. Afirmó que mantenía conflictos con sus vecinos por sus mascotas.

    &nbsp; &nbsp; &nbsp;

     

     

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un vecino de 52 años escuchó tres disparos durante la madrugada en una finca de San Martín y, al salir para averiguar qué había ocurrido, encontró a uno de sus perros mestizos muerto. Poco después, la Policía interceptó la camioneta en la que escapaban dos hombres y detuvo al presunto autor de los disparos.

    Leé además

    Qué significa que un perro lama a su dueño y cuándo puede ser una señal de ansiedad.

    Qué significa que un perro lama a su dueño y cuándo puede ser una señal de ansiedad
    Qué significa que un perro te siga a todas partes de la casa.

    Qué significa que un perro te siga a todas partes de la casa

    El hecho ocurrió en una finca ubicada sobre Callejón Medina, en la Finca de Núñez, departamento San Martín. Según el relato del damnificado, tras escuchar las detonaciones salió de su vivienda y constató que uno de sus perros había sido alcanzado por los disparos y estaba sin vida.

    El hombre también observó a dos sujetos que se retiraban rápidamente del lugar a bordo de una camioneta, por lo que dio aviso a la Policía.

    Personal de la Comisaría 19ª logró interceptar el vehículo y entrevistó a sus ocupantes. Uno de ellos, identificado como Aguilera, de 30 años, admitió haber disparado contra el animal.

    De acuerdo con lo informado, el sospechoso aseguró que el perro había intentado morderlo y explicó que desde hacía tiempo mantenía problemas con los animales de sus vecinos. Para efectuar el disparo utilizó una pistola Taurus calibre 9 milímetros, que llevaba con su cargador y municiones.

    El arma contaba, según indicaron desde la Policía, con las credenciales correspondientes. Aguilera viajaba acompañado por otro hombre de 26 años, quien también fue identificado durante el procedimiento.

    El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que investiga al hombre de 30 años por los delitos de abuso de arma y daños.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La moto robada y recuperada por la Policía. 

    Robó una moto de una escuela y la encontraron horas después en otro establecimiento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El aire comprimido usado por los menores y los elementos recuperados tras el robo.

    Nueve menores de entre 12 y 16 años amenazaron con un rifle a un trabajador y le robaron en una finca

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El detenido por la Policía. 

    Intentó robar una casa de alquiler temporario en Rivadavia y lo atraparon

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La joven mujer está acusada de haber cruzado en rojo y, por ello, fiscalía la acusa de homicidio culposo a pesar de que la víctima corría una picada ilegal. 

    Ocasionó la muerte de un motociclista que corría picadas, asegura que no fue su culpa y va a juicio

    Por Redacción Diario de Cuyo