    • 4 de septiembre de 2026 - 07:21

    Nueve menores de entre 12 y 16 años amenazaron con un rifle a un trabajador y le robaron en una finca

    El grupo de jóvenes ingresó a una finca durante la siesta, amenazó a un trabajador con un rifle de aire comprimido y le robó herramientas y su DNI. La Policía recuperó los elementos tras varios allanamientos.

    El aire comprimido usado por los menores y los elementos recuperados tras el robo.

    El aire comprimido usado por los menores y los elementos recuperados tras el robo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trabajador vivió un violento momento mientras realizaba sus tareas en Finca Mulet, en el departamento Caucete, cuando un grupo de entre nueve y diez jóvenes ingresó sin autorización al predio y uno de ellos lo amenazó apuntándole con un rifle de aire comprimido. Los sospechosos escaparon con herramientas y el DNI de la víctima.

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    Según denunció el damnificado, el episodio ocurrió durante la siesta. Los jóvenes, de entre 12 y 16 años, irrumpieron en la finca y se acercaron al trabajador. En medio de la situación, uno de ellos tomó un rifle de aire comprimido y lo apuntó, mientras el resto participaba del asalto.

    Los agresores le sustrajeron una horqueta, una pala y su DNI y luego huyeron del lugar.

    A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 9ª inició una investigación para identificar a los involucrados. Con intervención del 2º Juzgado de Menores, se realizaron allanamientos en distintos domicilios del Barrio Cura Brochero.

    Los procedimientos tuvieron resultado positivo y permitieron recuperar elementos que estarían vinculados al robo. Entre lo secuestrado había dos palas de puntear, con mango de madera y punta de acero, además de un rifle de aire comprimido negro marca Snowpeak, calibre 5.5, equipado con alza, guión, mira y culata de plástico.

    También se secuestró ropa que habría sido utilizada durante el asalto.

    Todos los elementos fueron trasladados a la sede policial y los menores involucrados quedaron a disposición de la Justicia.

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