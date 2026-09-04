Nueve menores de entre 12 y 16 años amenazaron con un rifle a un trabajador y le robaron en una finca

El grupo de jóvenes ingresó a una finca durante la siesta, amenazó a un trabajador con un rifle de aire comprimido y le robó herramientas y su DNI. La Policía recuperó los elementos tras varios allanamientos.

El aire comprimido usado por los menores y los elementos recuperados tras el robo.

Un trabajador vivió un violento momento mientras realizaba sus tareas en Finca Mulet, en el departamento Caucete, cuando un grupo de entre nueve y diez jóvenes ingresó sin autorización al predio y uno de ellos lo amenazó apuntándole con un rifle de aire comprimido. Los sospechosos escaparon con herramientas y el DNI de la víctima.

Según denunció el damnificado, el episodio ocurrió durante la siesta. Los jóvenes, de entre 12 y 16 años, irrumpieron en la finca y se acercaron al trabajador. En medio de la situación, uno de ellos tomó un rifle de aire comprimido y lo apuntó, mientras el resto participaba del asalto.

Los agresores le sustrajeron una horqueta, una pala y su DNI y luego huyeron del lugar.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 9ª inició una investigación para identificar a los involucrados. Con intervención del 2º Juzgado de Menores, se realizaron allanamientos en distintos domicilios del Barrio Cura Brochero.

Los procedimientos tuvieron resultado positivo y permitieron recuperar elementos que estarían vinculados al robo. Entre lo secuestrado había dos palas de puntear, con mango de madera y punta de acero, además de un rifle de aire comprimido negro marca Snowpeak, calibre 5.5, equipado con alza, guión, mira y culata de plástico.