Ocasionó la muerte de un motociclista que corría picadas, asegura que no fue su culpa y va a juicio

Natalia Érica Kolker será juzgada por el choque fatal ocurrido en Pocito, donde se produjo la muerte Máximo Gabriel Tantén.

La joven mujer está acusada de haber cruzado en rojo y, por ello, fiscalía la acusa de homicidio culposo a pesar de que la víctima corría una picada ilegal.

La muerte de un motociclista durante una picada ilegal llegará a juicio oral y público, pero la conductora involucrada buscará demostrar que no tuvo responsabilidad en la tragedia. Se trata de Natalia Érica Kolker, quien será juzgada por el siniestro ocurrido en la intersección de Calle 10 y Mendoza, en Pocito, donde murió Máximo Gabriel Tantén, el 8 de junio de 2025.

Luego de la audiencia de control de acusación, el fiscal Iván Grassi confirmó que la causa fue elevada a juicio y estimó que el debate comenzará dentro de los próximos 30 días.

La víctima circulaba sin casco cuando impactó contra el auto de la ahora acusada. La discusión central estará puesta en quién provocó el choque. Según la reconstrucción del hecho, Kolker circulaba en su automóvil por Calle 10, de este a oeste, mientras que Tantén y otro motociclista avanzaban por Mendoza hacia el sur. La acusación sostiene que ambos motociclistas se encontraban disputando una picada a alta velocidad, pasadas las 16 horas del domingo 8 de junio de 2025.

La defensa oficial de Kolker no aceptó la pena mínima planteada por la Fiscalía y anticipó que irá por la absolución. Su argumento será que la mujer no provocó el accidente y que la víctima tuvo responsabilidad exclusiva al cruzar el semáforo en rojo a gran velocidad mientras participaba de la carrera clandestina.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran otra secuencia. De acuerdo con esas filmaciones, Kolker comenzó a atravesar la intersección cuando el semáforo estaba en amarillo y pasó a rojo apenas un instante antes del impacto.