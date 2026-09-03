    • 3 de septiembre de 2026 - 22:15

    Ocasionó la muerte de un motociclista que corría picadas, asegura que no fue su culpa y va a juicio

    Natalia Érica Kolker será juzgada por el choque fatal ocurrido en Pocito, donde se produjo la muerte Máximo Gabriel Tantén.

    La joven mujer está acusada de haber cruzado en rojo y, por ello, fiscalía la acusa de homicidio culposo a pesar de que la víctima corría una picada ilegal.&nbsp;

    La joven mujer está acusada de haber cruzado en rojo y, por ello, fiscalía la acusa de homicidio culposo a pesar de que la víctima corría una picada ilegal. 

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    Luego de la audiencia de control de acusación, el fiscal Iván Grassi confirmó que la causa fue elevada a juicio y estimó que el debate comenzará dentro de los próximos 30 días.

    La v&iacute;ctima circulaba sin casco cuando impact&oacute; contra el auto de la ahora acusada.&nbsp;

    La víctima circulaba sin casco cuando impactó contra el auto de la ahora acusada.

    La discusión central estará puesta en quién provocó el choque. Según la reconstrucción del hecho, Kolker circulaba en su automóvil por Calle 10, de este a oeste, mientras que Tantén y otro motociclista avanzaban por Mendoza hacia el sur. La acusación sostiene que ambos motociclistas se encontraban disputando una picada a alta velocidad, pasadas las 16 horas del domingo 8 de junio de 2025.

    La defensa oficial de Kolker no aceptó la pena mínima planteada por la Fiscalía y anticipó que irá por la absolución. Su argumento será que la mujer no provocó el accidente y que la víctima tuvo responsabilidad exclusiva al cruzar el semáforo en rojo a gran velocidad mientras participaba de la carrera clandestina.

    Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran otra secuencia. De acuerdo con esas filmaciones, Kolker comenzó a atravesar la intersección cuando el semáforo estaba en amarillo y pasó a rojo apenas un instante antes del impacto.

    El siniestro fatal ocurri&oacute; el 8 de junio de 2025. Kolker guiaba un auto Honda Fit y, Tant&eacute;n, una Motomel de 150 cc.&nbsp;

    El siniestro fatal ocurrió el 8 de junio de 2025. Kolker guiaba un auto Honda Fit y, Tantén, una Motomel de 150 cc.

    Para el fiscal Grassi, ese dato resulta determinante. Explicó que la luz amarilla no habilita a avanzar sin más, sino que obliga al conductor a verificar que pueda completar el cruce sin generar un peligro.

    El caso tiene además otro antecedente clave: el motociclista que acompañaba a Tantén y que inicialmente se había fugado del lugar ya reconoció su responsabilidad mediante un juicio abreviado y fue condenado. Se trata de Ezequiel Ariel Garay, que fue condenado a un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para conducir vehículo a motor.

    Ahora será un tribunal unipersonal el que deberá determinar si la conductora tuvo responsabilidad penal en la muerte de Tantén o si, como sostiene su defensa, el choque fue consecuencia de la maniobra del motociclista que circulaba a alta velocidad y participaba de una picada.

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