    • 3 de septiembre de 2026 - 16:05

    Muerte y fuga en Circunvalación: el debate judicial detrás de la devolución del carnet al acusado

    Mientras la defensa de Mauricio Bisutti alegó necesidades laborales para recuperar su licencia, la familia de la víctima, Ricardo Rodríguez, repudió que el conductor, que huyó y lo dejó agonizando bajo la lluvia, vuelva a estar habilitado.

    Muerte y fuga en Circunvalación. Rodríguez, la víctima, y Bisutti, el acusado.

    Muerte y fuga en Circunvalación. Rodríguez, la víctima, y Bisutti, el acusado.

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    Por Germán González

    El siniestro fatal en la Circunvalación de San Juan suma tensión judicial y dolor. Tras revocarse la prisión preventiva dictada por la jueza Mónica Lucero, el imputado Mauricio Alberto Bisutti Bragagnolo no solo recuperó la libertad con una caución de $1,5 millones, sino que también obtuvo su carnet de conducir. La resolución del juez Juan Carlos Caballero Vidal desató el inmediato rechazo de los allegados de la víctima.

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    El argumento con el que la defensa recuperó el carnet de conducir

    Para solicitar la restitución de la licencia, la defensa de Bisutti expuso razones comerciales. Según argumentó, el acusado trabaja en una distribuidora de descartables y en un negocio de panificación. Sus abogados sostuvieron que trasladarse es indispensable para sus tareas y que él es el sostén económico exclusivo de su familia. Con estos fundamentos, lograron que el magistrado revocara la inhabilitación para conducir que inicialmente regiría durante los ocho meses de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

    El dolor de la familia: "Podría haber sido otra historia si se detenía"

    La querella, liderada por la abogada Natacha González, calificó la medida de "injusticia". El hecho ocurrió la madrugada del 21 de julio en la Avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y calle Nuche. Allí, Bisutti embistió con su auto a Ricardo Rodríguez (57), quien falleció días después por las graves lesiones sufridas.

    La familia enfatiza la "malicia" de Bisutti, quien se dio a la fuga dejando a Rodríguez indefenso y tirado bajo la lluvia a las dos de la mañana. El imputado recién se presentó ante las autoridades 24 horas después, declarando además que no poseía documentación ni el seguro obligatorio para circular.

    "La historia de Ricardo podría haber sido otra si este señor se hubiese detenido aunque sea cinco minutos para asistirlo", expresaron desde su entorno con dolor. Asimismo, la querella remarcó la contradicción del fallo: mientras el acusado aduce la necesidad de trabajar, Rodríguez era el sostén exclusivo de su esposa, dos hijas y su nieto, quienes hoy quedaron desamparados tras su muerte.

    Bisutti sigue imputado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por darse a la fuga. Aunque está libre y habilitado para conducir, deberá presentarse mensualmente en la comisaría y tiene prohibido salir del país y de la provincia por siete meses, mientras la familia promete seguir la pelea legal para exigir justicia.

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