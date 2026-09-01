    • 1 de septiembre de 2026 - 09:40

    Extraña muerte a la vera de una ruta: hallaron un cuerpo y lograron identificarlo

    Presentaba politraumatismos graves, fractura de cráeo y varias lesiones compatibles con un siniestro.

    Extraña muerte a la vera de una ruta: hallaron un cuerpo y lograron identificarlo

    Extraña muerte a la vera de una ruta: hallaron un cuerpo y lograron identificarlo

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    Un trágico suceso conmocionó a la provincia de Misiones en las últimas horas. Un hombre de 56 años fue encontrado sin vida sobre la calzada de la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Garuhapé, presentando múltiples lesiones compatibles con un siniestro vial.

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    Los detalles del operativo policial

    El procedimiento se llevó a cabo durante la noche, a la altura del kilómetro 1480 de la mencionada traza nacional. En el lugar, personal policial constató la presencia de un cuerpo tendido sobre el asfalto.

    La víctima fue identificada como Ramón Chamorro, de 56 años. De acuerdo con el informe preliminar brindado por las fuentes policiales y el médico policial que examinó el cuerpo, Chamorro presentaba politraumatismos graves, heridas externas y una fractura de cráneo.

    Investigación en curso: ¿Qué se sabe hasta ahora?

    Si bien el cuadro clínico preliminar y las características de las heridas sugieren que la víctima habría sido protagonista de un siniestro vial, las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho todavía son materia de investigación.

    Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó la realización de la autopsia correspondiente para determinar con precisión científica la causa fehaciente de la muerte. Paralelamente, los peritos trabajan en el lugar para recolectar rastros, evidencias y posibles testimonios que permitan dilucidar cómo ocurrió el trágico suceso sobre la Ruta 12.

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