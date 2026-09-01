    • 1 de septiembre de 2026 - 09:53

    Colapsó una escalera mecánica en una estación de tren porteña y 11 personas resultaron heridas

    El desperfecto ocurrió pasadas las 16 en la estación Sáenz del Belgrano Sur. Seis personas fueron asistidas en el lugar y otras cinco fueron trasladadas a hospitales porteños.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de tensión se vivieron ayer por la tarde en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur, en Nueva Pompeya, luego de que una escalera mecánica sufriera un desperfecto y se detuviera de manera repentina. El incidente provocó la caída de 11 personas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

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    El hecho ocurrió pasadas las 16, en la estación ubicada sobre la avenida Perito Moreno. Según las primeras hipótesis, un desperfecto técnico habría provocado el freno intempestivo de la escalera mecánica. La fuerza del movimiento generó además el desprendimiento de una baranda y la rotura de un vidrio de blindex.

    Cinco personas fueron trasladadas

    Tras el accidente, personal del SAME desplegó 16 ambulancias para asistir a los pasajeros afectados. Seis personas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras cinco debieron ser trasladadas a distintos centros de salud debido a los traumatismos sufridos.

    El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que los heridos presentaban “politraumatismos varios” y precisó que fueron derivados a los hospitales Grierson, Penna y Ramos Mejía.

    Luego de completar la asistencia y los traslados, el operativo de emergencia fue dado por finalizado.

    Las autoridades trabajan ahora para determinar con precisión qué provocó la falla de la escalera mecánica y establecer si existieron desperfectos previos o alguna otra circunstancia que haya desencadenado el accidente.

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