Raptó a una menor, la llevó a un descampado y le hizo exhibiciones obscenas: quedó detenido

La Policía Bonaerense detuvo en el partido de Merlo a C. J. R., un changarín de 34 años acusado de haber raptado a una niña de ocho años y luego someterla a exhibiciones obscenas . Las cámaras de seguridad de la zona fueron claves para identificar al sospechoso.

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Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se dio a conocer tras la denuncia de la madre de la víctima. La mujer le relató a los efectivos que el jueves 28 de agosto, cerca de las 21, perdió de vista a su hija mientras se encontraba en la vereda de su casa. De acuerdo con su testimonio, momentos después la menor apareció junto a una vecina.

Fue la propia víctima quien detalló lo ocurrido durante ese tiempo. La niña contó que un sujeto la había llevado en brazos hacia un descampado que se encuentra a pocas cuadras de su domicilio. Allí, según el relato de la menor, el hombre le exhibió sus partes íntimas.

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en el que el sujeto, quien llevaba un buzo negro y residía en una vivienda lindera a la de la víctima, salió de su casa y deambuló durante varios minutos por la vía pública.

Segundos después de que la niña ingresó al domicilio, el hombre la siguió. Una de las cámaras de seguridad de la zona lo captó agarrándola del brazo y llevándola al descampado.

Según informó el medio Primer Plano Online, el sospechoso le habría ofrecido una fruta a la niña y la habría engañado bajo la excusa de que era amigo de su mamá. Durante el hecho, la menor habría logrado zafarse y escapó corriendo.

Una vecina del barrio encontró a la niña y la puso a resguardo. Luego, la llevó hasta el domicilio de la menor, donde la estaba esperando su mamá.

Las cámaras de seguridad, clave

VIDEO Así fue el rapto por el que un sujeto terminó detenido en Merlo: se llevó a una nena de 8 años a un descampado https://t.co/pSYX6Dsb2V pic.twitter.com/LLQOKH2PI5 — Primer Plano (@primerplanotv) August 31, 2026

A partir del análisis y el relevamiento de las cámaras de seguridad del municipio, los agentes de la Policía Bonaerense lograron identificar al sospechoso y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta de Merlo logró aprehenderlo.

La causa quedó en manos de los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Morón, quienes lo imputaron por rapto, sustracción de menores y exhibiciones obscenas. Asimismo, ordenaron el traslado del detenido a sede fiscal, donde será indagado.

Si bien las cámaras de seguridad del municipio registraron el momento del rapto, aún resta determinar si existió algún tipo de abuso.