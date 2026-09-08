Balón de Oro 2026: Messi, entre los candidatos que esperan la lista de nominados

Este martes se conocerán los 30 futbolistas que competirán por el Balón de Oro 2026. Lionel Messi aparece entre los principales nombres y buscará quedar nuevamente en carrera por el premio que ganó ocho veces.

La espera llegó a su fin. Este martes 8 de septiembre se conocerá la lista de nominados al Balón de Oro 2026, uno de los premios individuales más importantes del fútbol mundial. La expectativa en Argentina estará puesta especialmente en Lionel Messi, quien podría volver a competir por el trofeo después de una temporada en la que mantuvo números destacados y volvió a ser protagonista con la Selección.

La nómina será anunciada por France Football y L'Équipe durante la mañana argentina, entre las 6 y las 11, a través de las redes oficiales del premio. Serán 30 los candidatos en la categoría masculina, mientras que también se conocerán las nominadas del fútbol femenino y los preseleccionados para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, además de los entrenadores del año. La ceremonia de entrega está prevista para el 26 de octubre en Londres.

Messi y una nueva posibilidad de hacer historia Uno de los grandes interrogantes es si Messi aparecerá finalmente entre los 30 elegidos. El capitán argentino, que ya ganó ocho Balones de Oro y es el máximo ganador histórico del premio, llega a esta edición con argumentos para volver a estar en la consideración. Durante 2026, el rosarino registró 31 goles y 16 asistencias en 35 partidos con Inter Miami, además de haber tenido una participación destacada con la Selección Argentina durante el Mundial.

A sus 39 años, Messi intentará mantenerse entre los mejores del mundo en una etapa avanzada de su carrera. Su último Balón de Oro fue en 2023 y, de acuerdo con las proyecciones previas a la publicación oficial, su nombre aparece entre los que podrían integrar la lista definitiva.

La competencia, sin embargo, será fuerte. Entre los principales candidatos aparecen Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham y Vinícius Jr., mientras que también se espera la presencia de figuras como Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Fabián Ruiz y Michael Olise.