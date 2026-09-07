Las Águilas realizaron una gira por Entre Ríos que incluyó tres partidos amistosos

La Selección Argentina Senior de Damas debutarán en la Copa Mundial 2026 el próximo domingo 4 de octubre ante Suiza.

Amistosos. Las Aguilas encararon el último mes de pre Mundial con una gira por Entre Ríos.

La Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines finalizó en Entre Ríos su gira amistosa que incluyó tres partidos. El Gobierno de San Juan acompaña a Las Águilas, quienes en menos de un mes debutarán ante Suiza en el Mundial de los World Skate Games – Asunción 2026. El estreno en el Grupo A será el domingo 4 octubre a las 20.

El itinerario de la delegación a la capital Paraná comenzó el viernes 4 en la mañana, con una conferencia en Casa de Gobierno. Por la tarde, el seleccionado jugó el primero de los amistosos. Enfrentó a un selectivo local Juvenil masculino y lo venció por 4 a 1. Los goles fueron anotados por Julieta Fernández, Valentina Fernández y Adriana Soto (2).

Los dos ensayos restantes fueron ante la Selección entrerriana femenina, dividida en dos equipos Verde y Rojo. Las Águilas se impusieron en el marcador en ambos partidos. Los resultados fueron 5-0 y 6-0 respectivamente. Ante el elenco Verde convirtieron Adriana Soto (2), Florencia Felamini, Julieta Fernández y Lourdes Lampasona; y frente a Rojo, anotaron Lucía Maldonado (2), Gimena Gómez, Pilar Abaid, Adriana Soto y Julieta Fernández.