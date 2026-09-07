Zonal Cuyano: Victoria de Santiago Ortega en el autódromo San Martín de Mendoza

La sexta fecha del Zonal Cuyano de Automovilismo se realizó en el autódromo “Cuidad de San Martín” con presencia sanjuanina.

Al frente. Santiago Ortega tuvo un gran fin de semana en el Zonal Cuyano que disputó su sexta fecha en Mendoza.

El piloto sanjuanino Santiago Ortega disputó por partida doble este fin de semana la sexta fecha del Zonal Cuyano de Automovilismo en el autódromo “Cuidad de San Martín”, con la disputa de la edición 76 del Gran Premio Vendimia, donde corrió nuevamente en la Clase 1 con el Fiat 147, además de hacer su debut en la Clase 2 con el Fiat 1, ambas unidades del equipo Cimino de Mendoza.

En la categoría menor demostró otra vez su poderío, como en la fecha pasada, quedándose este domingo con la competencia final, tras una intensa lucha con Mauricio Martos primero y luego con Cristian Castro, disputa que también había tenido su lugar en el Sprint, con Ortega llegando en el tercer puesto.

Tanda 1 de entrenamiento: P3 1:36.562 (a 1.536)

Tanda 2 de entrenamiento: P1 1:35.037

Sprint: P3 (a 1.220)