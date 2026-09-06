    • 6 de septiembre de 2026 - 19:31

    Independiente se recuperó y venció a Central Córdoba en Santiago del Estero

    El Rojo se impuso 1-0 en el Madre de Ciudades por la octava fecha del Torneo Clausura. Leonardo Godoy marcó el único gol del partido en el comienzo del segundo tiempo y le permitió al equipo de Avellaneda volver al triunfo.

    Independiente se recuperó: venció 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con gol de Leonardo Godoy.

    Independiente se recuperó: venció 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con gol de Leonardo Godoy.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Independiente consiguió este domingo una victoria importante en Santiago del Estero al derrotar 1-0 a Central Córdoba, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Leonardo Godoy convirtió el único gol del encuentro después de una buena asistencia de Mateo Pérez Curci.

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    El resultado le permitió al Rojo recuperarse rápidamente del duro 3-0 sufrido como local frente a Gimnasia de Mendoza en la jornada anterior. Independiente había comenzado la fecha con 10 puntos y dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Con esta victoria alcanzó las 13 unidades y volvió a sumar de a tres en un momento importante del campeonato.

    Central Córdoba tuvo un buen comienzo y generó algunas de las primeras aproximaciones del partido, pero no consiguió aprovecharlas. Independiente fue creciendo con el correr de los minutos y también tuvo oportunidades para abrir el marcador: incluso llegó a convertir por intermedio de Tempone, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

    El quiebre llegó en el complemento. Pérez Curci filtró una gran pelota para Leonardo Godoy, quien apareció en posición ofensiva y definió cruzado ante Alan Aguerre para establecer el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

    A partir de la ventaja, Independiente logró sostener el resultado ante los intentos del conjunto santiagueño y se quedó con tres puntos necesarios para recuperarse en el Clausura. Central Córdoba, que había llegado al encuentro con siete unidades, volvió a quedarse sin victoria y continúa en la parte baja de la Zona A.

    El próximo compromiso del Rojo será nuevamente importante para su objetivo de mantenerse entre los ocho mejores: recibirá a San Lorenzo el domingo 13 de septiembre, por la novena fecha del torneo.

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