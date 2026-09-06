    • 6 de septiembre de 2026 - 19:03

    Lanús le ganó a Defensa y Justicia con un gol agónico del Cali Izquierdoz sobre el final del partido

    El Granate se impuso 1-0 en La Fortaleza por la octava fecha del Torneo Clausura. Cuando el empate parecía definido, el experimentado defensor apareció en el área y convirtió el tanto de la victoria.

    Carlos Izquierdoz apareció sobre el cierre y convirtió el gol que le dio el triunfo a Lanús ante Defensa y Justicia.

    Carlos Izquierdoz apareció sobre el cierre y convirtió el gol que le dio el triunfo a Lanús ante Defensa y Justicia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Lanús consiguió este domingo una victoria agónica por 1-0 frente a Defensa y Justicia en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se mantuvo sin goles prácticamente hasta el cierre, cuando Carlos Izquierdoz apareció dentro del área para definir y darle los tres puntos al Granate.

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    Boca - Lanús.

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    El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino necesitaba recuperarse después de un comienzo irregular en el campeonato. Había llegado a esta jornada con siete puntos y ubicado en la parte baja de su grupo, además de venir de caer 1-0 ante Boca en la Bombonera.

    Defensa y Justicia, en cambio, arribó a La Fortaleza en una situación diferente. El conjunto de Julio Vaccari comenzó la fecha en el tercer puesto de la Zona A con 14 unidades y venía de derrotar 1-0 a Platense.

    El desarrollo fue cerrado y durante buena parte del encuentro ninguno consiguió romper el cero. Lanús tuvo mayor iniciativa en distintos pasajes y buscó con insistencia, aunque no encontraba precisión para transformar sus llegadas en ventaja.

    Cuando el 0-0 parecía definitivo, apareció Izquierdoz. El defensor se sumó al área en una de las últimas acciones, encontró la pelota en zona de definición y convirtió el 1-0 que terminó siendo decisivo.

    El tanto permitió que Lanús volviera al triunfo y alcanzara los 10 puntos en la Zona A, un resultado importante para intentar acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Defensa y Justicia, por su parte, dejó pasar la posibilidad de seguir prendido en los primeros lugares.

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