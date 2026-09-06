Bongiovanni se hizo fuerte en El Villicum: terminó tercero en SBK PRO y subió al podio

El motociclismo sanjuanino volvió a tener presencia en el podio del Circuito San Juan Villicum . Mateo Bongiovanni terminó tercero en la final de la categoría SBK PRO del Campeonato Argentino de Velocidad (GP3 CAV) y cerró una destacada actuación ante su público en una carrera que tuvo lucha y definición hasta el tramo final.

Bongiovanni, que había conseguido el segundo puesto en la Superpole y había asegurado junto a Santino Sabattini una primera fila completamente sanjuanina, consiguió trasladar ese buen rendimiento a la carrera. El sábado, Sabattini había marcado 1:48.098 para quedarse con la pole, mientras su coterráneo lo había escoltado en la clasificación.

En la final de este domingo, el piloto de la moto número 28 completó las 11 vueltas y terminó en la tercera posición. Su mejor registro fue de 1:44.759 , mientras que concluyó a 18.834 segundos del ganador.

El triunfo quedó en manos de Juan Manuel Solorza , con Maximiliano Rocha en la segunda posición y Bongiovanni completando el podio. El resultado tiene además un valor especial para el sanjuanino, que llegó a esta fecha ubicado cuarto en el campeonato de SBK PRO y tenía al Villicum como una de sus grandes oportunidades para sumar fuerte ante su gente.

El fin de semana había comenzado con una actuación ideal para los representantes locales. Santino Sabattini y Mateo Bongiovanni dominaron la Superpole del sábado , con el primero quedándose con la mejor posición de largada y el segundo completando el 1-2 sanjuanino.

La final, sin embargo, presentó un escenario diferente. Sabattini no pudo completar la carrera, por lo que Bongiovanni terminó siendo el representante provincial mejor ubicado en la definición de SBK PRO y consiguió sostener a San Juan dentro del podio.

San Juan fue dominio puro en El Villicum: Santino Sabattini se quedó con la pole position

El tercer puesto coronó así un fin de semana de alto nivel para Bongiovanni, que primero se ubicó entre los más rápidos de la clasificación y luego confirmó su rendimiento en carrera con un lugar entre los tres mejores de la máxima categoría.

Un fin de semana internacional en El Villicum

La actuación del sanjuanino se produjo en un marco especial. Desde el 4 hasta el 6 de septiembre, el Circuito San Juan Villicum reunió simultáneamente competencias del Campeonato Argentino de Velocidad, el Campeonato Chileno de Velocidad y el Campeonato Latinoamericano Moto4, con pilotos de distintos puntos de Argentina, Chile y la región.

En ese escenario, Bongiovanni consiguió aprovechar la localía y terminó el domingo con una imagen positiva para el motociclismo provincial: tercer puesto, podio en SBK PRO y protagonismo frente a algunos de los principales pilotos de la categoría.