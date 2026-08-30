Gimnasia de Mendoza goleó 3-0 a Independiente y quedó como único líder de la Zona A del Clausura

Gimnasia y Esgrima de Mendoza dio un golpe de autoridad en Avellaneda. Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el Lobo derrotó 3-0 a Independiente y consiguió tres puntos de enorme valor para quedar como único líder de la Zona A, con 15 unidades .

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El conjunto mendocino construyó la victoria de menor a mayor. Durante el primer tiempo el partido fue equilibrado, con un Independiente que tuvo las primeras aproximaciones, pero Gimnasia fue ganando protagonismo y encontró el premio justo antes del descanso.

Apenas iniciado el encuentro, Gutiérrez avisó para el Rojo con un remate desde la derecha que se fue apenas desviado. Dos minutos después, Palais volvió a inquietar al conjunto mendocino.

Gimnasia comenzó a acomodarse en el campo y a los 10 minutos tuvo su primera chance clara: Módica no pudo conectar una pelota que terminó pasando entre las piernas de Lomónaco y generó peligro sobre el arco local.

Con el correr de los minutos, el juego se hizo más disputado y las situaciones comenzaron a escasear. Independiente tuvo algunos pasajes de superioridad, aunque no consiguió traducirlos en ocasiones claras.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, apareció el golpe del Lobo. A tres minutos del descanso, Esteban Fernández abrió el marcador después de una gran jugada colectiva que comenzó con Agustín Módica y Facundo Lencioni. Fernández recibió la pelota y definió con precisión para poner el 1-0.

El gol cambió el escenario. Gimnasia se fue al vestuario arriba y salió al complemento decidido a liquidar la historia.

Un segundo tiempo demoledor

El Lobo tuvo otra actitud desde el comienzo de la segunda parte y rápidamente empezó a encontrar espacios. Cingolani encabezó una contra y metió una asistencia que dejó a su compañero de cara al arco, aunque Lomónaco apareció justo para despejar.

Independiente resistió poco más.

A los 8 minutos del complemento llegó el segundo, tras una gran acción ofensiva de Gimnasia que terminó con un remate inatajable para Rey. El conjunto mendocino amplió la diferencia y dejó al Rojo contra las cuerdas.

Seis minutos después llegó el tercero. Facundo Lencioni recibió, se acomodó y sacó un zurdazo letal para establecer el 3-0, además de marcar su segundo tanto de la tarde.

En apenas 14 minutos del segundo tiempo, Gimnasia había transformado un partido parejo en una goleada.

Con la ventaja, el Lobo siguió buscando. Módica recortó hacia adentro y sacó un remate que pasó muy cerca, mientras que Sabatini tuvo una inmejorable oportunidad para marcar el cuarto, aunque no pudo definir bien.

Independiente intentó reaccionar y adelantó sus líneas, pero Gimnasia se mostró firme y peligroso de contra. Montiel tuvo una buena posibilidad para el descuento, aunque falló en el pase final.

A diez minutos del cierre, Paredes salvó a Gimnasia sobre la línea y evitó que Independiente descontara después de un error del arquero.

Sobre el final, Rey también volvió a ser protagonista: Sabatini sacó un potente remate y el arquero del Rojo respondió con una gran volada para impedir el cuarto tanto.

El pitazo final confirmó una victoria contundente del equipo mendocino, que pasó de un primer tiempo equilibrado a dominar por completo el complemento.

Con el 3-0, Gimnasia y Esgrima llegó a 15 puntos y quedó como único líder de la Zona A del Torneo Clausura. Ahora tendrá otro gran desafío: el próximo sábado, desde las 16.30, recibirá a Boca, en Mendoza, con la ilusión de seguir en lo más alto.