Argentinos Juniors remontó ante Aldosivi y es más puntero que nunca en el Clausura 2026

Argentinos Juniors no se impacientó ante un primer tiempo en el que dominó la posesión, pero no fue efectivo y remontó en la segunda parte para derrotar por 2-1 a Aldosivi , en condición de local, por el Torneo Clausura 2026.

El local había comenzado en desventaja por el gol del delantero Andrés Vombergar , a los 9 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Alan Lescano y el atacante Gastón Verón remontaron a los 9 y 21 minutos del segundo tiempo.

El triunfo ubica al “Bicho” en el primer puesto de la Zona B, con 16 puntos y siendo el equipo con más unidades del torneo, mientras que el conjunto marplatense marcha último en el grupo, con apenas dos unidades en siete partidos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Nicolás Diez visitará a Barracas Central el lunes 7 de septiembre, desde las 19:00, mientras que el “Tiburón” recibirá a Banfield el sábado 5, a partir de las 13:30.

La visita comenzó en ventaja desde los nueve minutos del primer tiempo, con un centro de rastrón del lateral Rodrigo González para Vombergar, que definió de primera y pudo marcar el 1-0.

El mejor acercamiento del conjunto de La Paternal en el primer tiempo llegó a los 25 minutos, con un derechazo lejano del volante Kevin Coronel que buscaba el segundo palo, a media altura, pero generó una gran atajada del arquero Lucas Acosta.

El mediocampista Alan Lescano, con posibilidades de partir hacia el fútbol brasileño en los próximos días, demostró toda su calidad a los ocho minutos del complemento, cuando clavó contra el primer palo un tiro libre cercano al borde del área chica y marcó el empate.

A los 16 minutos, una pelota alta al segundo palo habilitó al delantero Tomás Molina, que tuvo que definir desde el piso y no pudo acomodar el remate contra un palo, por lo que Acosta pudo desviarlo.

Cuatro minutos más tarde, un centro al segundo palo le llegó a Verón, que le cambió el poste a la jugada con la cabeza para darle la remontada al “Bicho” en condición de local.

En 38 minutos del segundo tiempo, una pelota por la banda habilitó a Lescano, que controló contra la raya final y, ante el achique de Acosta, sorprendió con un tiro bajo y seco al primer palo, que impactó en el poste y se fue.