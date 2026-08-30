River Plate está a un paso de vender a Joaquín Freitas al Flamengo por una cifra millonaria

En medio de la previa del partido entre River y Banfield, el Millonario recibió una noticia inesperada que puede sacudir su plantel: Joaquín Freitas está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Flamengo. El delantero de 19 años pidió salir del club por el desafío deportivo y la dirigencia finalmente aceptó negociar su transferencia.

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La operación tuvo varios capítulos antes de llegar a este punto. Flamengo comenzó con una propuesta de 6 millones de dólares , que fue rechazada por River. El club brasileño regresó con una oferta de USD 12 millones, pero la respuesta de la institución de Núñez volvió a ser negativa.

Lejos de abandonar la negociación, el Mengão elevó nuevamente la cifra hasta aproximadamente USD 17 millones . River volvió a rechazarla y dejó en claro que no tenía intención de desprenderse de una de sus principales promesas.

Sin embargo, la situación cambió a partir de la postura del propio futbolista.

El delantero le manifestó a la dirigencia su deseo de aceptar el desafío y continuar su carrera en Brasil. Ante esa decisión, el presidente Stefano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli mantuvieron una reunión con Freitas para intentar convencerlo de permanecer en River.

Los dirigentes le ofrecieron mejorar las condiciones de su contrato, pero el juvenil sostuvo su postura. Considera que una llegada al Flamengo significaría un importante crecimiento deportivo y una oportunidad para consolidarse en el fútbol internacional.

Frente a la voluntad del jugador, River decidió avanzar con la transferencia. Ahora las partes negocian uno de los últimos puntos del acuerdo: el Millonario pretende conservar el 20% de los derechos económicos ante una futura venta.

La historia de la promesa que River podría vender por USD 17 millones

Freitas nació en San Fernando y comenzó su formación en Acassuso, donde tuvo una destacada actuación en las divisiones juveniles. En 2022 convirtió 26 goles en la Séptima División de AFA y ese rendimiento le permitió ser convocado a la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso.

Su debut profesional llegó el 29 de mayo de 2023, con la camiseta de Acassuso, frente a Deportivo Armenio.

En enero de 2024, River adquirió el 75% de sus derechos económicos. Después de un breve paso por Cuarta División, el atacante se consolidó en Reserva y durante 2025 formó una dupla ofensiva destacada con Bautista Dadín.

Ese año terminó con 9 goles y 3 asistencias en 31 partidos, números que aceleraron su llegada al plantel profesional.

De la cláusula de USD 100 millones a una salida inesperada

El debut de Freitas en Primera División se produjo el 16 de noviembre de 2025 frente a Vélez. Poco después, River formalizó su contrato hasta diciembre de 2028 y estableció una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, una muestra de la expectativa que el club tenía sobre su futuro.

Durante 2026, el delantero sumó minutos en la Liga Profesional, Copa Argentina y torneos internacionales. En total, disputó 29 encuentros, con un gol y dos asistencias.

Durante el último tramo del ciclo de Eduardo Coudet, Freitas tuvo participación, aunque en varias oportunidades fue utilizado en una posición diferente a la habitual, desempeñándose como volante y con mayores obligaciones defensivas.

Ahora, su futuro parece estar en Brasil. Flamengo volvió a la carga, Freitas pidió salir y River finalmente aceptó negociar una transferencia que podría alcanzar los USD 17 millones, a la espera de definir el porcentaje que conservará ante una futura venta.

Además, el juvenil viene de vivir otro momento importante en su carrera: fue citado por Lionel Scaloni para la gira previa al Mundial 2026 y debutó con la Selección Argentina el 18 de junio, en el triunfo 2-0 ante Honduras.