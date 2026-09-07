Vuelve la Champions League: todos los partidos y horarios de la primera fecha

La espera terminó y la Champions League 2026/27 pondrá primera este martes 8 de septiembre. La competencia europea estrenará una nueva temporada con una primera jornada que tendrá seis partidos y varios cruces destacados, entre ellos el debut del Real Madrid y el duelo entre el Inter de Lautaro Martínez y el conjunto español.

El torneo mantiene el formato de fase liga , en el que los 36 equipos participantes disputan ocho partidos contra distintos rivales. Los mejores ubicados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que otros deberán atravesar una instancia de playoffs.

La primera jornada comenzará con dos encuentros a las 13.45, hora de Argentina : Brujas ante Aston Villa y Olympiacos frente a Bayer Leverkusen.

Más tarde, desde las 16 , se disputarán cuatro partidos. Entre ellos estará uno de los grandes atractivos de la fecha: Real Madrid vs. Inter , en el Santiago Bernabéu.

El conjunto español, máximo ganador histórico de la competición con 15 títulos, buscará comenzar con el pie derecho su camino europeo. Del otro lado estará el Inter de Lautaro Martínez, que también llega con aspiraciones de avanzar hasta las últimas instancias.

También se enfrentarán en ese horario Porto-Manchester City, Lille-Betis y Sporting de Lisboa-Slavia Praga. El Manchester City comenzará así una nueva aventura europea bajo la conducción de Enzo Maresca.

Primera fecha de la Champions League

Martes 8 de septiembre

13.45 — Brujas vs. Aston Villa

13.45 — Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

16.00 — Real Madrid vs. Inter

16.00 — Porto vs. Manchester City

16.00 — Lille vs. Betis

16.00 — Sporting de Lisboa vs. Slavia Praga

La primera fecha continuará durante los días siguientes con otros grandes equipos del continente. La UEFA ya estableció el calendario completo de la fase liga, que determinará cuáles serán los clubes que continuarán en carrera por el trofeo.

Real Madrid e Inter, el gran atractivo

El choque entre Real Madrid e Inter será uno de los partidos más esperados de la jornada. El conjunto de José Mourinho será local en el Bernabéu, mientras que el equipo italiano, dirigido por Cristian Chivu, buscará comenzar con una victoria como visitante.

Para los argentinos, además, el encuentro tendrá el atractivo de la presencia de Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter, en una nueva edición de la máxima competencia europea a nivel de clubes.