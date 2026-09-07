    • 7 de septiembre de 2026 - 15:28

    Vuelve la Champions League: todos los partidos y horarios de la primera fecha

    La nueva edición del torneo más importante de Europa comenzará este martes con seis partidos. Real Madrid e Inter protagonizarán uno de los grandes cruces de la jornada inaugural.

    Champions League.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera terminó y la Champions League 2026/27 pondrá primera este martes 8 de septiembre. La competencia europea estrenará una nueva temporada con una primera jornada que tendrá seis partidos y varios cruces destacados, entre ellos el debut del Real Madrid y el duelo entre el Inter de Lautaro Martínez y el conjunto español.

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    El torneo mantiene el formato de fase liga, en el que los 36 equipos participantes disputan ocho partidos contra distintos rivales. Los mejores ubicados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que otros deberán atravesar una instancia de playoffs.

    Los partidos del martes

    La primera jornada comenzará con dos encuentros a las 13.45, hora de Argentina: Brujas ante Aston Villa y Olympiacos frente a Bayer Leverkusen.

    Más tarde, desde las 16, se disputarán cuatro partidos. Entre ellos estará uno de los grandes atractivos de la fecha: Real Madrid vs. Inter, en el Santiago Bernabéu.

    El conjunto español, máximo ganador histórico de la competición con 15 títulos, buscará comenzar con el pie derecho su camino europeo. Del otro lado estará el Inter de Lautaro Martínez, que también llega con aspiraciones de avanzar hasta las últimas instancias.

    También se enfrentarán en ese horario Porto-Manchester City, Lille-Betis y Sporting de Lisboa-Slavia Praga. El Manchester City comenzará así una nueva aventura europea bajo la conducción de Enzo Maresca.

    Primera fecha de la Champions League

    Martes 8 de septiembre

    13.45 — Brujas vs. Aston Villa

    13.45 — Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

    16.00 — Real Madrid vs. Inter

    16.00 — Porto vs. Manchester City

    16.00 — Lille vs. Betis

    16.00 — Sporting de Lisboa vs. Slavia Praga

    La primera fecha continuará durante los días siguientes con otros grandes equipos del continente. La UEFA ya estableció el calendario completo de la fase liga, que determinará cuáles serán los clubes que continuarán en carrera por el trofeo.

    Real Madrid e Inter, el gran atractivo

    El choque entre Real Madrid e Inter será uno de los partidos más esperados de la jornada. El conjunto de José Mourinho será local en el Bernabéu, mientras que el equipo italiano, dirigido por Cristian Chivu, buscará comenzar con una victoria como visitante.

    Para los argentinos, además, el encuentro tendrá el atractivo de la presencia de Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter, en una nueva edición de la máxima competencia europea a nivel de clubes.

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