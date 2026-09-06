Torneo Regional Amateur: el parte médico oficial tras la fractura que sufrió Lucas Ceballos

A través de sus canales oficiales, el club de Desamparados informó el diagnóstico del defensor tras ser sometido a los primeros controles de complejidad: "El Club Sportivo Desamparados informa que el jugador Lucas Ceballos presenta una fractura de malar y permanecerá internado bajo observación".
Asimismo, desde la dirigencia y el cuerpo médico aclararon que por el momento no será intervenido quirúrgicamente, a la espera de nuevos estudios que se le realizarán este lunes para definir los pasos a seguir según su evolución clínica.
Cómo fue el impactante choque en Media Agua
La grave lesión del referente puyutano se produjo en el amanecer del encuentro frente a General Belgrano, disputado en Media Agua por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur. Transcurrían apenas unos minutos de juego cuando Ceballos fue a disputar un balón aéreo y protagonizó un violento e involuntario choque de cabezas con un rival.
El defensor se llevó la peor parte del impacto directo sobre el rostro, mostrando signos inmediatos de desorientación que encendieron las alarmas en el banco de suplentes y en la parcialidad visitante. El cuerpo médico actuó con máxima rapidez y solicitó una ambulancia de urgencia. Tras una primera atención en el hospital local, la complejidad del cuadro motivó su inmediata derivación hacia el Hospital Rawson, donde actualmente permanece internado y bajo estrictos cuidados médicos.