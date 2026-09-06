Torneo Regional Amateur: el parte médico oficial tras la fractura que sufrió Lucas Ceballos

El capitán y referente de Sportivo Desamparados sufrió una fractura de malar tras un violento choque de cabezas en el inicio del partido ante General Belgrano en Media Agua. Permanece internado bajo observación a la espera de nuevos estudios.

A través de sus canales oficiales, el club de Desamparados informó el diagnóstico del defensor tras ser sometido a los primeros controles de complejidad: "El Club Sportivo Desamparados informa que el jugador Lucas Ceballos presenta una fractura de malar y permanecerá internado bajo observación".

Asimismo, desde la dirigencia y el cuerpo médico aclararon que por el momento no será intervenido quirúrgicamente, a la espera de nuevos estudios que se le realizarán este lunes para definir los pasos a seguir según su evolución clínica.

Cómo fue el impactante choque en Media Agua La grave lesión del referente puyutano se produjo en el amanecer del encuentro frente a General Belgrano, disputado en Media Agua por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur. Transcurrían apenas unos minutos de juego cuando Ceballos fue a disputar un balón aéreo y protagonizó un violento e involuntario choque de cabezas con un rival.