    • 7 de septiembre de 2026 - 17:26

    Artes Marciales: San Juan se prepara para una gran noche en el Aldo Cantoni

    CHAIU-DO-KWAN festejará un nuevo aniversario con una maratónica velada en el coliseo mayor de San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del 30° Aniversario de la Asociación Marcial CHAIU-DO-KWAN, este domingo 13 de septiembre, el Estadio Aldo Cantoni será escenario de una jornada única para las artes marciales, que comenzará desde la mañana con el gran Torneo Aniversario y tendrá su cierre con una velada de combates de primer nivel.

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    A partir de las 19 horas comenzará la acción sobre la jaula, con una cartelera que reunirá aproximadamente 18 enfrentamientos, combinando peleas de MMA, Kick Boxing, K1 y Jiu Jitsu profesional.

    Los combates se desarrollarán de manera intercalada, generando una noche dinámica y de acción permanente: luchas profesionales de Jiu Jitsu, combates de Kick Boxing y MMA, además de K1, hasta llegar a las peleas principales de la noche.

    La semifondo y la pelea de fondo tendrán carácter profesional, con combates de alto nivel y utilización de guantes de 8 onzas, cerrando una cartelera para la cual se han convocado algunos de los mejores exponentes de cada escuela.

    La magnitud de esta edición es especial. Hace más de 20 años que San Juan no vive una velada de estas características, tanto por la calidad y cantidad de peleadores como por la presencia de delegaciones provenientes de Chile y distintas provincias argentinas, otorgándole al encuentro una verdadera proyección nacional e internacional.

    Será el cierre de una jornada completa dedicada a las artes marciales: durante el día, el Aldo Cantoni recibirá el tradicional Torneo Aniversario y, al caer la tarde, cambiará completamente el escenario para dar paso a la jaula y a una noche de grandes peleas.

    Treinta años de historia de CHAIU-DO-KWAN se festejan de una manera diferente: reuniendo escuelas, competidores y grandes exponentes de los deportes de combate en uno de los escenarios deportivos más importantes de San Juan.

    Entrada anticipada: $12.000.

    Una jaula. Grandes peleadores. Una noche que promete quedar en la historia de las artes marciales de San Juan.

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